Des députés conservateurs furieux ont attaqué le chancelier après avoir été invités à une réunion pour discuter de son budget

Les députés conservateurs ont été invités à une réunion avec la chancelière mardi après que la livre a plongé à un plus bas historique face au dollar américain au milieu des craintes renouvelées concernant les plans du gouvernement.

Des députés conservateurs furieux ont attaqué Kwasi Kwarteng, l’accusant d’incompétence.

Un député en colère a déclaré: “Les chanceliers ont démissionné et les parlements ont été rappelés pour moins cher, mais nous, les députés, sommes invités à des réunions.”

L’événement, présenté comme un suivi du mini-budget de vendredi, aura lieu mardi après-midi.

Des sources ont déclaré que ce serait avec M. Kwarteng et Chris Philp, le secrétaire en chef du Trésor, qui ont exaspéré les députés conservateurs ce week-end en qualifiant la critique des projets de suppression du taux d’imposition le plus élevé de “la politique de l’envie”.

Des sources du Trésor ont déclaré que la réunion faisait partie d’un engagement “régulier” avec les députés après un événement fiscal, et ont déclaré qu’une réunion similaire avait eu lieu avec certains à la fin de la semaine dernière.

Ni M. Kwarteng ni Liz Truss ne devraient actuellement aborder publiquement le chaos sur les marchés.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes lundi que Downing Street ne commenterait pas les fluctuations du marché.

Il a déclaré: “Je pense que le chancelier a clairement indiqué qu’il ne commentait pas les mouvements du marché, et il en va de même pour le Premier ministre.

“Le Royaume-Uni, avec le deuxième ratio dette / PIB le plus bas du G7, investit dans son avenir. C’est grâce à un plan de croissance tout en restant responsable sur le plan budgétaire et en s’engageant à réduire la dette à moyen terme.

“Le plan de croissance, comme vous le savez, comprend des réformes fondamentales du côté de l’offre pour assurer une croissance plus élevée et durable à long terme, et c’est notre objectif.”

Néanmoins, les marchés financiers ont été dominés par la spéculation selon laquelle la Banque d’Angleterre pourrait avoir besoin d’augmenter ses taux d’un point de pourcentage à 3,25 % pour stabiliser la chute de la livre.