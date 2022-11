Des députés conservateurs en colère exigent des mesures en matière d’immigration après que les chiffres nets dépassent les 500 000

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des députés conservateurs furieux écrivent à Rishi Sunak pour exiger des mesures pour réduire l’immigration après de nouveaux chiffres montrant un afflux global de plus de 500 000 personnes au cours de l’année écoulée.

Le sénateur d’arrière-ban, Sir John Hayes, a déclaré L’indépendant il s’attendait à plus de 20 signatures sur une lettre demandant au Premier ministre de maîtriser non seulement les traversées non autorisées de la Manche par petit bateau, mais aussi le système de visas de travail et d’études, qui, selon lui, étaient “hors de contrôle”.

Quelque 381 459 visas de travail ont été délivrés au cours des 12 mois précédant septembre 2022, soit une hausse de 87 % par rapport à l’année précédente et bien au-dessus du niveau pré-Covid de 192 559 en 2019, selon les chiffres publiés par le Home Office.

Le nombre de visas d’études a augmenté de 38% au cours de la même période pour atteindre 597 827, contre 404 410 en 2019. Les Indiens représentaient environ un tiers des visas de travail et plus d’un quart de ceux pour études.

Sir John a dit L’indépendant que le flux de travailleurs entrants a créé un «effet de déplacement» en décourageant les employeurs de former du personnel local et en incitant à investir dans des emplois peu qualifiés plutôt que dans les carrières hautement qualifiées et bien rémunérées que le gouvernement souhaite proposer.

“Le ministre de l’Intérieur a été très ouvert, honnête et direct sur la nécessité d’une action vigoureuse pour prendre le contrôle de nos frontières en ce qui concerne les petits bateaux”, a-t-il déclaré. “Il y a un travail similaire à faire pour reprendre le contrôle des visas, qui, je pense, sont hors de contrôle maintenant.”

Sir John, un proche allié de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et président du Common Sense Group des conservateurs traditionalistes, a déclaré que les niveaux actuels d’immigration étaient en contradiction avec la promesse du manifeste conservateur de 2019 de faire baisser les chiffres globaux.

« Ces chiffres sont alarmants », a-t-il déclaré. «Je serais étonné si Rishi Sunak n’était pas alarmé par eux, car il a clairement indiqué qu’il avait signé l’engagement du manifeste, et le ministre de l’Intérieur a fait ces promesses avec encore plus d’emphase.

« Il est compréhensible que l’accent soit mis sur la migration illégale, mais nous devons prendre au sérieux la question de la migration plus généralement », a-t-il déclaré. « La croissance démographique à cette échelle sur la base de l’immigration exerce une pression énorme sur le logement, les infrastructures et l’environnement.

« Ensuite, il y a l’effet de déplacement sur les compétences et la formation de notre propre personnel. Le nombre de personnes non scolarisées, sans emploi ni en formation (Neets) reste obstinément élevé, en particulier dans certaines couches de la population – les jeunes hommes noirs, par exemple – et nous leur devons mieux que d’importer des personnes de l’étranger alors que nous les laissons languir avantages.”

Les prévisions officielles indiquent toujours que l’immigration stimule l’économie nationale, car les nouveaux arrivants sont en moyenne susceptibles de payer plus d’impôts qu’ils ne reçoivent de prestations et de services.

Mais Sir John a fait valoir que cela ne tenait pas compte des pressions subies par les résidents existants en raison de la croissance démographique.

“L’Office for Budget Responsibility semble considérer la migration dans les termes d’un manuel économique, mais le public et ceux qui les servent voient l’histoire d’une manière plutôt plus large”, a-t-il déclaré.

Tous les députés conservateurs n’étaient pas préoccupés par les chiffres de la migration nette, soulignant le fait qu’une partie importante de l’augmentation était constituée d’Ukrainiens et d’Afghans profitant de programmes humanitaires et de résidents de Hong Kong détenant le statut de BNO (ressortissant britannique à l’étranger).

Peter Bone, leader du Brexiteer, a déclaré L’indépendant: “Le fait que nous accueillions des gens de Hong Kong, d’Afghanistan et surtout d’Ukraine est la bonne chose à faire.

“Le fait est que nous contrôlons nos frontières et que nous prenons les décisions, pas l’UE. Imaginez quels auraient été les chiffres si nous avions toujours la libre circulation des personnes. C’est de cela qu’était le Brexit – il n’a jamais été question de ne pas avoir immigration.

“Le nombre d’étudiants peut augmenter, mais la plupart d’entre eux retourneront dans leur pays d’origine. La priorité du gouvernement doit être d’arrêter la migration illégale par bateau à travers la Manche.”