Des députés condamnés pour avoir donné des coups de pied à une collègue enceinte

Deux législateurs au Sénégal ont été condamnés à six mois de prison pour leur affichage antiparlementaire

Deux parlementaires sénégalais de l’opposition ont été condamnés lundi à des peines de prison pour avoir violemment agressé une collègue enceinte lors d’une séance parlementaire le mois dernier. Les deux députés ont nié toute responsabilité, bien que l’attaque ait été filmée.

En plus de six mois de prison, Mamadou Niang et Massata Samb du parti PUR ont été condamnés à payer un total de cinq millions de francs CFA (8 200 dollars) de dommages et intérêts à la victime, Amy Ndiaye de la coalition au pouvoir United in Hope.

Samb a giflé Ndiaye au visage lors d’un débat sur le budget début décembre, prétendument après qu’elle ait fait une remarque désobligeante à l’égard d’un dirigeant musulman influent. Ndiaye a répondu en s’armant d’une chaise de bureau renversée et en avançant vers Samb, avant que Niang ne lui donne un coup de pied dans le ventre.

❗*Chaos au Parlement sénégalais après qu’un député gifle une collègue* La bagarre a commencé lorsque le membre de l’opposition Massata Samb s’est approché et a giflé Amy Ndiaye Gniby – une députée de la coalition au pouvoir – lors d’une présentation du budget, ont montré des images télévisées. pic.twitter.com/9Y074xSVTS —Daniel Marven (@danielmarven) 2 décembre 2022

Ndiaye a été hospitalisée et ses avocats ont affirmé que le coup de pied l’avait mise en danger de perdre son bébé. Bien qu’elle ait été libérée depuis, son avocat a déclaré à l’agence de presse française AFP qu’elle “reste dans une situation extrêmement difficile.”

Niang et Samb ont nié tout acte répréhensible, bien que tout l’incident ait été enregistré. Un membre de leur équipe juridique a déclaré à l’AFP qu’ils prévoyaient de faire appel de la décision.

Le Sénégal est dirigé par le président Macky Sall depuis 2012. Le parti de Sall a cependant failli subir une défaite aux élections législatives de juillet, obligeant ses membres à bricoler une coalition pour rester au pouvoir. Sall a refusé de dire s’il briguera un troisième mandat en 2024, une décision qui, selon les législateurs de l’opposition, serait illégale.