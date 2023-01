Des députés britanniques demandent une enquête sur la flambée massive des décès

Près de 3 000 Britanniques de plus meurent chaque semaine, et ce n’est pas Covid-19 qui est responsable

Troublés par les statistiques nationales montrant 20% de décès supplémentaires par semaine, les députés britanniques ont exigé une enquête, a rapporté mardi le Daily Mail. Contrairement à la dernière fois que les décès excessifs ont atteint de tels niveaux, lors de la deuxième vague de Covid-19, peu de ces décès ont pu être attribués au virus.

S’exprimant devant la Chambre des communes mardi, la députée conservatrice Esther McVey a accusé le médecin-chef Chris Whitty d’avoir imputé la flambée des décès excessifs non liés à Covid à «les patients qui ne reçoivent pas de statines ou de médicaments contre l’hypertension pendant la pandémie», soulignant que les chiffres mensuels des prescriptions de statines étaient restés constants.

“Où sont les preuves ? Et s’il n’y en a pas, qu’est-ce qui cause ces décès en excès ?» a-t-elle demandé, réclamant le ministre «s’engager à mener une enquête urgente et approfondie sur l’affaire.”

Le ministre fantôme de la Santé publique du travail, Andrew Gwynne, a décrit le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, comme «moitié homme, moitié autruche” sur son refus d’affronter la question, accusant le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak de “le déni et le renvoi de la responsabilité.”

Lire la suite Le CDC doit enquêter sur les effets secondaires mortels des vaccins – législateur

“Il y a eu 50 000 décès de plus que ce à quoi nous nous attendions autrement en 2022», a-t-il déclaré mardi à la Chambre des communes. “Hors pandémie, c’est le pire chiffre depuis 1951.”

Selon l’Office for National Statistics, 2 837 personnes de plus sont décédées au cours de la deuxième semaine de janvier que la normale en Angleterre et au Pays de Galles, avec seulement 5% de ces décès attribuables à Covid-19.e

La dernière fois que les décès excessifs ont été aussi élevés, au cours de la deuxième semaine de février 2021, les décès de Covid-19 ont représenté 37 % du total. La statistique n’est pas non plus une valeur aberrante – les deux dernières semaines de décembre ont vu 21% et 20% de décès en excès.

Le Royal College of Emergency Medicine a signalé que jusqu’à 500 personnes par semaine meurent parce qu’elles ne peuvent pas recevoir de soins d’urgence à temps. Selon les données du NHS, un nombre record de 54 532 personnes ont attendu plus de 12 heures dans les services d’urgence pour être effectivement admises à l’hôpital une fois la décision prise de les admettre, et seulement 65% des patients ont été vus dans les quatre heures.

Le mois dernier, Whitty a averti que «report des soins électifs et semi-électifs et du dépistage” en raison des blocages et des retards du NHS entraînerait une autre vague de mortalité après que Covid-19 se soit largement calmé, avec des cancers non diagnostiqués et d’autres maladies chroniques faisant un nombre de victimes plus élevé que d’habitude.