Des députés bloquent les tentatives des conservateurs d’enquêter sur la couverture médiatique des attaques du Hamas par CBC

Le Bloc Québécois, le NPD et la plupart des députés libéraux du comité des comptes publics de la Chambre des communes ont voté mardi pour mettre fin au débat sur une motion conservatrice qui aurait donné lieu à une étude sur la couverture par la CBC du conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Les députées conservatrices Melissa Lantsman et Rachael Thomas ont poussé leurs collègues parlementaires à lancer l’étude. Ils ont soutenu que les reportages de CBC sur le conflit sont biaisés parce que son guide linguistique exhorte les journalistes à éviter d’utiliser les mots « terrorisme » et « terroriste » lorsqu’ils décrivent une attaque et ses auteurs.

Ils voulaient qu’un dirigeant de CBC et son directeur des normes journalistiques comparaissent devant les députés pour répondre aux questions sur sa politique concernant ces propos.

Les députés conservateurs ont suggéré que la politique de CBC mettant en garde contre l’utilisation de la terminologie « terroriste » protège le Hamas des critiques pour ses actes de violence.

Ils ont également contesté les directives de la CBC selon lesquelles ses journalistes devraient être prudents lorsqu’ils décrivent la présence israélienne passée à Gaza.

« Voici pourquoi c’est si important : la SRC est un radiodiffuseur public et reçoit 1,2 milliard de dollars de l’argent des contribuables », a déclaré Thomas lors du débat.

« La CBC échoue. Elle laisse tomber la communauté juive. Elle laisse tomber les vies innocentes perdues. »

Thomas a déclaré que la nature de l’attaque du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre justifie largement l’utilisation du mot « terrorisme ».

« De quel autre côté prendriez-vous quand vous avez 1.400 personnes massacrées en une soirée ? Quand vous avez 40 bébés qui sont décapités ? De quel côté êtes-vous ? » dit-elle. « Comme s’il y avait un autre côté que vous pouviez prendre.

« Il s’agit d’une organisation terroriste qui fonctionne de manière sadique. C’est un pur mal et suggérer le contraire est alarmant. »

Maintenant que cette motion visant à convoquer les dirigeants de CBC/Radio-Canada a échoué au comité des comptes publics, les conservateurs en présenteront une similaire au comité du patrimoine plus tard cette semaine.

Les responsables de la rédaction de CBC ont défendu la couverture étendue du conflit par la société et ont déclaré qu’il n’y avait pas d’« interdiction » sur l’utilisation des mots « terroriste » ou « terrorisme » – ils peuvent être utilisés dans une citation ou un clip lorsqu’ils sont prononcés par quelqu’un d’autre.

Leon Mar, porte-parole de CBC, a déclaré que les journalistes de la société sont sur le terrain dans la région « risquant leur sécurité afin de dire aux Canadiens ce qui se passe là-bas.

« Ils sont les meilleurs dans ce qu’ils font et la qualité et l’exactitude de leur journalisme comptent parmi les meilleures au monde. »

Mar a déclaré que la société est consciente que « certains membres du Parlement estiment qu’ils ont un rôle à jouer dans la détermination de la manière dont les journalistes font leur travail ».

« Il convient de rappeler que l’indépendance du journalisme de CBC/Radio-Canada vis-à-vis du gouvernement et du Parlement est protégée par la loi, dans la Loi sur la radiodiffusion », a déclaré Mar.

La chef adjointe conservatrice Melissa Lantsman traverse l’édifice de l’Ouest sur la Colline du Parlement à Ottawa. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Lantsman a déclaré que les membres du Hamas, un groupe créé à la fin des années 1980 avec des documents fondateurs appelant à la destruction d’Israël, devraient être qualifiés de terroristes en raison de la brutalité qu’ils ont infligée à des civils israéliens innocents lors d’une attaque sournoise au début du mois.

L’attaque du Hamas a fait des centaines de morts parmi les Israéliens, dont au moins six Canadiens. D’autres ont été kidnappés.

« Le gouvernement libéral-NPD doit cesser de protéger l’incompétence journalistique flagrante de la SRC et permettre aux conservateurs d’exiger des réponses des hauts dirigeants de la SRC », a déclaré Lantsman.

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’est engagé à « arrêter le financement de Radio-Canada » s’il est élu.

La députée libérale de l’Ontario, Iqra Khalid, membre du comité des comptes publics, a déclaré que le Parlement ne devrait pas contrôler ce que dit une presse libre.

« Je pense que les médias ont un rôle très, très crucial à jouer de nos jours, non seulement en veillant à ce qu’ils donnent une voix objective et juste à ce qui se passe au Moyen-Orient, mais également en veillant à ce qu’ils ne politisent pas ou ne des problèmes qui enveniment et qui causent encore plus de tort aux communautés ici au Canada », a-t-elle déclaré lors du débat sur la motion.

« En tant que Parlement, que nous soyons d’accord ou non, nous ne devrions pas avoir notre mot à dire sur ce dont ils parlent. Je pense que nous devons baisser la température sur cette question très, très sensible. »

Khalid a ensuite déposé une motion pour ajourner – arrêter – le débat.

Les personnes en deuil assistent aux funérailles de la famille Kotz à Gan Yavne, Israël, le mardi 17 octobre 2023. La famille israélienne composée de cinq personnes a été tuée par des militants du Hamas le 7 octobre dans leur maison du kibboutz Kfar Azza, près de la frontière avec la bande de Gaza. . Plus de 1 400 personnes ont été tuées et quelque 200 capturées lors d’une attaque sans précédent sur plusieurs fronts menée par le groupe militant qui dirige Gaza. (Ohad Zwigenber/Photo AP)

Tous les députés conservateurs et le député libéral Kody Blois ont voté contre.

Blois a déclaré qu’il s’opposait à ce que le débat soit clos maintenant parce qu’il avait plus à dire sur la question.

La députée du Bloc Québécois Nathalie Sinclair-Desgagné a déclaré que CBC est un radiodiffuseur public libre de tout contrôle gouvernemental et que le Parlement devrait laisser les décisions éditoriales aux dirigeants de l’entreprise.

« Quelle que soit la couleur du gouvernement, qu’elle soit rouge ou bleue, la télévision publique n’est pas la télévision d’Etat. Elle doit rester neutre », a-t-elle déclaré.

Lors de la période des questions, le député bloquiste Martin Champoux a adopté une approche différente en reprochant à la direction de CBC de « museler » ses journalistes en leur disant comment décrire la violence du Hamas.

Champoux, vice-président du comité du patrimoine des Communes, a déclaré qu’il fallait faire confiance aux journalistes pour choisir leurs propres mots pour décrire « les attaques odieuses du Hamas ».

« Que la direction émette une directive, c’est tout autre chose. Cela frise la censure. La direction de Radio-Canada elle-même bâillonne la presse et prend une position qui entre dans le débat politique, ce qui n’est pas son rôle », a déclaré Champoux.

Il a demandé à la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, et ministre responsable de CBC/Radio-Canada, de « rappeler à la direction de CBC que les salles de rédaction doivent demeurer libres de toute influence politique et idéologique ».

Cette controverse a été déclenchée par une fuite d’une note interne de George Achi, directeur des normes journalistiques et de la confiance du public à la CBC.

Dans sa correspondance avec les journalistes de CBC dans les premières heures de l’attaque du Hamas, Achi a exhorté le personnel à lire la politique du guide linguistique sur le Moyen-Orient et sa section sur Gaza et le terrorisme en particulier.

« La notion de terrorisme reste fortement politisée et fait partie de l’histoire. Même lorsque nous citons un gouvernement ou une source qualifiant les combattants de « terroristes », nous devons ajouter du contexte pour garantir que le public comprenne qu’il s’agit d’une opinion et non d’un fait. comprend des déclarations du gouvernement canadien et des politiciens canadiens », a déclaré Achi.

Des familles palestiniennes sortent précipitamment de leurs maisons après que les frappes aériennes israéliennes ont ciblé leur quartier de la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (Abed Khaled/Photo AP)

Achi n’a pas précisé quel « contexte » devait être ajouté lorsqu’il citait quelqu’un d’autre qualifiant le Hamas d’organisation terroriste.

La note d’Achi et ses références au guide linguistique ont ensuite été divulguées à un groupe extérieur et reprises par d’autres médias, tels que Fox News et le New York Post.

Le guide linguistique de la CBC lui-même recommande une « extrême prudence » lorsqu’on qualifie quelqu’un de « terroriste ».

« Bien que le langage ne soit pas sérieusement contesté dans certains cas, il est moins clair, voire fortement contesté, dans d’autres moments – ce qui peut conduire à des questions pratiquement infinies sur la cohérence et l’impartialité de notre couverture des diverses attaques à travers le monde », peut-on lire dans le guide.

« Le terrorisme implique généralement des attaques contre des civils non armés pour des raisons politiques, religieuses ou autres raisons idéologiques. Mais c’est un terme très controversé qui peut amener les journalistes à prendre parti dans un conflit. »