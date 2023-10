Des députés blessés dans un accident d’entraînement au centre de détention de Pitchess

Plusieurs députés ont été blessés mardi matin au centre de détention de Pitchess à Castaic dans ce que les autorités ont décrit comme un incident de formation.

Les premiers rapports sur les transmissions radio d’urgence indiquaient qu’il y avait eu une explosion dans la prison vers 9h30 et qu’au moins quatre personnes avaient été blessées. Des sources ont déclaré au Times que deux personnes avaient été grièvement blessées et que deux autres avaient été légèrement blessées.

L’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, David Yoo, a déclaré qu’il y avait eu un incident de formation dans l’établissement, au 29340 The Old Road, et que plusieurs adjoints avaient été emmenés dans un hôpital voisin.

Nicole Nishida, directrice des communications du département du shérif, a déclaré qu’il y avait un incendie dans un établissement qui dispense une formation aux forces de l’ordre mais qui n’a aucun rapport avec la prison. Le département dit dans un tweet que des députés avaient été blessés dans un incendie.

Le personnel des pompiers du comté de Los Angeles est intervenu sur l’incendie. À leur arrivée, ils ont trouvé une caravane en feu. La vidéo montre de la fumée s’échappant d’une semi-remorque dans l’établissement.

Des sources proches de la situation mais non autorisées à en parler publiquement ont déclaré que la remorque était utilisée comme stand de tir mobile et que des réserves de munitions se sont enflammées pendant l’incendie et l’explosion.

