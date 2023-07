Des dépliants présentent des excuses pour les « remarques irrespectueuses » du personnel des médias sociaux

Les Flyers de Philadelphie ont présenté mardi des excuses pour les « propos irrespectueux » tenus par des membres du personnel des médias sociaux de l’équipe en réponse à la question d’un journaliste lors d’une conférence de presse virtuelle.

« Au nom de toute l’organisation des Flyers, je tiens à présenter nos excuses », a déclaré le président des opérations hockey des Flyers, Keith Jones, dans un communiqué. « Tout manque de respect envers les journalistes est totalement inacceptable, surtout lorsqu’ils ne font que leur travail.

« Nous avons contacté personnellement le journaliste et le média pour exprimer nos regrets et continuerons à promouvoir un environnement de respect mutuel lorsque nous travaillons avec les médias. »

Des clips ont circulé sur les réseaux sociaux mardi d’un échange entre un journaliste et l’attaquant de Philadelphie Garnet Hathaway dans lequel le journaliste demande à Hathaway pourquoi il voulait rejoindre l’équipe lors de leur reconstruction. Une voix dans l’enregistrement en streaming peut être entendue en disant: « Combien de fois va-t-elle poser cette f —— question? » Des voix supplémentaires sont également audibles en arrière-plan. Hathaway a répondu à la question sans reconnaître la perturbation.

Les Flyers n’ont pas nommé le journaliste dans leur déclaration.

L’équipe a terminé avec une fiche de 31-38-13 la saison dernière et septième dans la division métropolitaine, ne parvenant pas à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la troisième année consécutive. Hathaway a rejoint Philadelphie en agence libre plus tôt ce mois-ci avec un contrat de 4,75 millions de dollars sur deux ans après avoir passé la saison dernière avec les Capitals et les Bruins.

(Photo: Minas Panagiotakis / Getty Images)