Des dépliants menaçant d’incendie criminel contre des sans-abri et des toxicomanes font l’objet d’une enquête par le VPD

La police de Vancouver dit tenter d’identifier qui est responsable des tracts distribués dans le Downtown Eastside qui menacent de brûler les tentes des sans-abri ainsi qu’Insite, un site d’injection supervisée.

Des photos des tracts menaçants, qui donnent sept jours aux sans-abri pour quitter le quartier, ont été diffusées lundi sur les réseaux sociaux.

“Nous nous efforçons d’identifier la ou les personnes responsables de ces messages, qui ont naturellement causé de la peur et de l’anxiété dans le Downtown Eastside”, a déclaré le serg. Steve Addison a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Jusqu’à ce que nous en sachions plus, nous demandons à chacun d’être extrêmement vigilant, de faire attention à ses voisins et de signaler toute activité suspecte.”

Le dépliant indique qu’Insite sera le “premier bâtiment à être incendié”.

Les dépliants menacent les biens des sans-abri et un site d’injection supervisée du quartier. (Soumis)

La police demande à toute personne ayant des informations de se manifester.

Menaces, violences “un autre jour dans la vie”

Trey Helton, directeur de la Overdose Prevention Society, qui fournit des services de consommation supervisée et d’autres efforts de réduction des méfaits, dit avoir entendu des gens de la communauté dire que les dépliants avaient été distribués au cours du week-end.

Il dit que même si c’est triste à voir, les sans-abri de Vancouver sont souvent victimes de menaces et d’actes de violence.

Il dit qu’il en a fait l’expérience lui-même, ayant été autrefois sans-abri et toxicomane.

“En dormant dans les ruelles de Granville, je faisais venir des gens qui essayaient de me donner des coups de pied au visage ou de me battre régulièrement simplement parce qu’ils me considéraient comme un citoyen indigne”, a déclaré Helton.

“La réalité, c’est que les personnes sans abri et aux prises avec une maladie mentale ou qui sont aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances, font face à cela trop souvent. Et cela peut souvent être considéré comme un jour de plus dans la vie.”

Helton dit qu’il doit y avoir plus d’amour et de compassion pour les personnes sans abri.

“Cela peut vous arriver, cela peut arriver à l’un des membres de votre famille, qui que vous soyez.”

Le maire répond

Vancouver Coastal Health, qui exploite Insite en partenariat avec la Portland Hotel Society, a déclaré être conscient des menaces qui pèsent à la fois sur les habitants de la région et sur leurs installations.

“VCH a une approche de tolérance zéro face à toute menace à la sécurité de notre personnel ou de nos clients qui accèdent aux services de nos établissements de santé”, a déclaré l’autorité sanitaire dans un e-mail.

“Comme bon nombre de nos clients qui consomment des substances vivent également avec des problèmes de santé mentale et des traumatismes, il est primordial qu’ils se sentent en sécurité, en sécurité et non jugés tout en accédant aux soins de santé essentiels, y compris les services de réduction des méfaits.”

Sur Twitter, le maire Kennedy Stewart a qualifié les lettres de “répréhensibles” et a fait écho à l’appel aux personnes disposant d’informations à se manifester.

J’ai reçu ça de @JenStDen aujourd’hui.

Les personnes sans logement vivant à Hastings méritent notre soutien, notre amitié et amp ; compassion. C’est répréhensible & ne sera pas toléré. Les personnes impliquées seront considérées dans toute la mesure de la loi. Toute personne ayant des informations, veuillez me contacter ou @VancouverPD . pic.twitter.com/rHY1olS4Xb —@kennedystewart

Tension

Les lettres arrivent à un moment tendu dans le Downtown Eastside.

La criminalité et les comportements perturbateurs à Vancouver – ou du moins leurs perceptions – reçoivent beaucoup d’attention dans les médias d’information et les médias sociaux. A l’approche des élections municipales d’octobre, certains candidats ont placé ces questions au cœur de leurs campagnes.

La semaine dernière, certaines tentes ont commencé à descendre sur la rue Hastings, où un grand campement de sans-abri a été soumis à l’ordre d’un chef des pompiers de retirer leurs maisons de fortune pour des raisons de sécurité incendie. Cependant, personne n’a été en mesure de fournir un logement aux personnes qui y vivent.

Le mois dernier à Langley, quatre personnes sans abri ou anciennement sans abri ont été abattues, dont deux mortellement, au cours d’une fusillade d’une heure qui s’est terminée par le tir de la police sur le tireur présumé.

Peu de temps après, une femme a été délibérément incendiée alors qu’elle était assise sur un trottoir du Downtown Eastside.

Les attaques insensées ont ébranlé la communauté et les défenseurs et les ont amenés à demander ce qu’il faudrait faire pour que des mesures soient prises pour rendre les personnes sans abri moins vulnérables.