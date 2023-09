Des déplacés syriens à Idlib racontent les bombardements meurtriers des forces d’Assad | L’actualité de la guerre en Syrie

Au moins deux civils ont été tués et deux autres blessés dans une attaque à la roquette lancée par les forces du régime syrien contre un camp de personnes déplacées à la périphérie de la ville de Sarmin, dans la province d’Idlib contrôlée par les rebelles, selon un groupe de secours d’urgence volontaire syrien.

Le groupe de défense civile syrienne, également connu sous le nom de Casques blancs, a déclaré dimanche qu’un homme âgé et une femme ont été tués samedi dans la province du nord-ouest du pays, et que deux autres ont été blessés, dont un enfant dans un état grave.

Les Casques blancs ont déclaré que le camp, qui accueille environ 25 familles déplacées d’Idlib et de la campagne de Hama, a été bombardé par les forces du régime syrien basées dans la ville de Saraqib, à l’est d’Idlib.

« Après que nos équipes ont secouru les victimes, prodigué une assistance médicale aux blessés et éteint l’incendie qui s’est déclaré dans le camp, les forces du régime syrien ont repris les bombardements aux alentours du camp », a déclaré Munir Mustafa, directeur adjoint de la Défense civile syrienne. .

Deux civils ont été tués (un homme âgé et une femme) et deux autres blessés dans une attaque à la roquette menée par les forces du régime visant un camp à la périphérie de la ville de #Sarmin dans la campagne orientale de #Idlib dans la soirée du samedi 23 septembre.

Mustafa a déclaré à Al Jazeera qu’il s’agissait de la quatrième attaque visant un camp dans le nord-ouest de la Syrie et du deuxième bombardement contre un camp à la périphérie de la ville de Sarmin, ciblée par les forces du régime depuis des mois.

Le 2 septembre, le bombardement de quartiers résidentiels de Sarmin a entraîné la mort d’un bébé et blessé quatre autres civils.

« Nos équipes ont répondu à 711 attaques du régime, de la Russie et de leurs milices affiliées depuis le début de cette année jusqu’au 12 septembre », a déclaré Mustafa, ajoutant que 61 personnes ont été tuées, dont 11 enfants et 5 femmes, et 261 autres. blessés.

« L’escalade et les attaques terroristes dans le nord-ouest de la Syrie menacent la stabilité des civils dans une zone devenue le dernier refuge de milliers de familles déplacées par le régime et la Russie », a ajouté Mustafa.

La Turquie et la Russie ont conclu un accord de cessez-le-feu en mars 2020 après des mois d’effusion de sang suite à une offensive militaire des forces syriennes soutenues par la Russie à Idlib, dont une partie a été déclarée zone de désescalade en 2017.

Cependant, cet accord est violé à plusieurs reprises par les forces du régime syrien.

Tarek al-Hamad, qui a été déplacé de la campagne de l’est de Hama il y a six ans, a perdu son grand-père et sa tante dans l’attaque à la roquette de samedi contre le camp de Sarmin.

Le jeune homme de 20 ans affirme que le bombardement a touché la tente abritant son grand-père, à environ 50 mètres de sa propre tente.

« Je me suis précipité pour aider ma famille à quitter la zone, puis je suis retourné au camp pour voir mes proches et mes amis, et j’ai découvert mon grand-père noyé dans son sang alors qu’il était au lit », a déclaré al-Hamad.

« C’était comme le Jour du Jugement dernier, le bruit des explosions, les flammes et la poussière remplissant les lieux, les cris des enfants et des femmes.

« Ce n’est pas suffisant pour le [Bashar] le régime d’Al-Assad pour nous chasser de notre ville ; maintenant, il veut nous tuer même lorsque nous sommes dans nos tentes », a-t-il déclaré.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que le nord-ouest de la Syrie abrite 4,5 millions de personnes, dont 1,9 million vivent dans des camps de personnes déplacées.

Des millions de Syriens des provinces voisines comme Hama et Alep ont fui vers la région au cours de la guerre de 12 ans menée entre les forces du président al-Assad et ses alliés d’un côté et les groupes armés d’opposition opposés à son régime de l’autre.

« Ce qui s’est passé hier est considéré comme un crime dans tous les sens du terme, confirmant que l’objectif principal et ultime du régime d’Assad est de tuer le peuple syrien où qu’il se trouve », a déclaré Ali al-Ali, 64 ans, père de 10 enfants.

Al-Ali, qui a dû fuir son village de Qasr Ibn Wardan, dans la campagne orientale de Hama en 2017, a de nouveau été déplacé par les bombardements de samedi.

L’homme de 64 ans et sa famille se sont retrouvés avec seulement les vêtements qu’ils portaient et ont passé la nuit dehors en pleine terre agricole.

« À partir d’aujourd’hui, je suis obligé de me lancer dans un nouveau voyage de déplacement, à la recherche d’un endroit sûr où vivre avec ma famille », a-t-il déclaré.

Tous ses voisins se dirigent désormais vers la frontière turco-syrienne, a-t-il déclaré.

« Nous sommes des humains et nous avons le droit de vivre », a déclaré Al-Ali. « Combien de temps encore la communauté internationale restera-t-elle silencieuse face aux crimes commis contre nous par le régime d’Assad et la Russie ?