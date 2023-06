Des dépenses publiques élevées signifient plus d’inflation ? C’est compliqué, disent les économistes

La tentative du chef conservateur Pierre Poilievre d’empêcher l’adoption du projet de loi budgétaire du gouvernement fédéral plus tôt ce mois-ci est le dernier exemple de dépenses gouvernementales sous surveillance dans un contexte d’inflation élevée.

Et tandis que la plupart des experts fiscaux conviennent que les dépenses publiques peuvent alimenter l’inflation, la recherche économique suggère que le lien entre les deux est plus complexe.

Le chef de l’opposition a exigé que le gouvernement fédéral présente un plan pour équilibrer son budget, sinon son caucus ferait obstruction au projet de loi. Il a fait valoir qu’en enregistrant des déficits, le gouvernement faisait grimper l’inflation et forçait la Banque du Canada à maintenir des taux d’intérêt élevés.

Ses demandes n’ont finalement pas été satisfaites et le projet de loi budgétaire a été adopté à la Chambre des communes.

Mais l’examen minutieux des dépenses gouvernementales est loin d’être terminé, car l’inflation demeure élevée et la Banque du Canada risque de relever à nouveau ses taux d’intérêt après avoir relevé son taux directeur à 4,75 % plus tôt ce mois-ci.

Dans le même temps, les économistes affirment que les dépenses publiques peuvent affecter à la fois la demande et l’offre dans l’économie, ce qui rend son impact total sur l’inflation plus difficile à lire.

Stephen Williamson, professeur d’économie à l’Université Western, a déclaré que l’idée que plus de dépenses gouvernementales équivaut à plus d’inflation est « quelque chose que vous pourriez enseigner, comme une classe de deuxième année (universitaire) ».

« C’est plus compliqué, dit-il.

Il existe des théories concurrentes sur la question, dit-il, avec des conclusions mitigées dans la littérature économique.

Prenons, par exemple, une nouvelle étude de la Banque du Canada qui examine les données américaines sur l’inflation et les dépenses gouvernementales. Il a constaté qu’une augmentation des dépenses publiques peut en fait faire baisser l’inflation.

L’étude publiée plus tôt ce mois-ci – co-écrite par Yinxi Xie de la banque centrale et Chang Liu de l’Université nationale de Singapour – se concentre spécifiquement sur les dépenses publiques en biens et services, en laissant de côté les paiements de transfert aux particuliers et aux entreprises.

« Nos résultats vont à l’encontre de la sagesse conventionnelle selon laquelle les expansions budgétaires sont inflationnistes », ont écrit les auteurs.

« Nous constatons que l’inflation diminue suite à une augmentation des dépenses publiques et que l’effet est relativement persistant, durant environ un an et demi. »

Les chercheurs suggèrent qu’une augmentation des dépenses publiques peut réduire l’inflation en stimulant les niveaux d’emploi, augmentant ainsi l’offre dans l’économie.

Le professeur d’économie de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, a déclaré que selon cette théorie, les gens choisissent de travailler davantage lorsque les dépenses publiques augmentent parce qu’ils prévoient également une augmentation des impôts.

« Ceci est présenté comme des résultats quelque peu contre-intuitifs, qu’une augmentation des dépenses publiques peut réduire l’inflation », a déclaré Tombe.

Cependant, Tombe a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions définitives à partir d’un résultat de recherche.

« Certes, c’est intéressant. C’est une contribution précieuse. Mais aucun document n’est la fin de la conversation », a-t-il déclaré.

Williamson a accepté, notant que le document n’examine pas les transferts gouvernementaux, tels que les paiements envoyés pendant la pandémie de COVID-19.

Mais l’idée que la politique gouvernementale peut réduire l’inflation en relâchant l’offre n’est pas nouvelle.

L’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a fait valoir que le budget fédéral, qui mettait fortement l’accent sur la croissance de l’économie verte, pourrait en fait aider à réduire l’inflation en augmentant la capacité de production de l’économie.

Et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’a pas tardé à citer Poloz pour défendre ses plans de dépenses.

Quant à savoir ce qui a conduit à la poussée actuelle de forte inflation au Canada et quel rôle les dépenses gouvernementales ont dû jouer, M. Tombe a déclaré que la question restait ouverte.

« Nous étudierons cette période pendant des décennies à venir », a déclaré Tombe.

