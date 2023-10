Des dents propres et un nouveau nom pour les baccalauréats ne vont pas réparer notre pays désespéré.

Il semble que l’annonce passionnante de Rishi Sunak selon laquelle il va donner un nouveau nom aux A-levels n’a pas fait évanouir beaucoup de gens de joie.

Et personne ne se souciait vraiment de son nouveau projet. loi ce qui, à terme, signifiera qu’une personne de 75 ans devra fournir une preuve d’âge avant d’être autorisée à acheter un paquet de cigarettes.

Le projet de Sir Keir Starmer visant à forcer les enfants à se brosser les dents sous surveillance avant l’école ne va pas arranger la Grande-Bretagne. Crédit : Getty

Les annonces du Premier ministre Rishi Sunak lors de la conférence du parti conservateur n’ont pas suscité beaucoup d’enthousiasme Crédit : PA

Les sondages suggèrent que son grand discours lors de la conférence du parti conservateur sur le avenir de tout n’a pas vraiment fait bouger les choses.

Nous pensons tous encore qu’il ne fait que dire des mots.

Alors qu’en est-il de Sir Starmer et de sa joyeuse bande d’innombrables travaillistes ?

Que nous réservent-ils ?

Eh bien, dans la première d’une série d’annonces avant le début de leur conférence à Liverpool demain, ils ont déclaré que – roulement de tambour – les enfants seraient obligés de se brosser les dents sous surveillance lorsqu’ils seraient à l’école.

Ouais. C’est ça. Leur premier plan. Leur gros titre.

Et c’est inquiétant, car qu’est-ce que c’est suivant? Les enfants seront-ils obligés de faire des sauts d’étoiles dans la cour de récréation une heure par jour ?

Avant d’être conduits dans des salles de classe où ils découvrent l’importance des principes socialistes.

Peut-être que Sir Starmer pourrait aller plus loin et construire un gigantesque camp de vacances sur la côte vivifiante de la mer du Nord, en partant du principe que les enfants et leurs parents qui travaillent dur pourraient passer quelques jours à la plage à moindre coût chaque année.

Il pourrait même donner un nom à ce projet : « La force par la joie ».

Non, attends une minute. Cela a déjà été fait, j’en suis sûr. Oui, bien sûr. Par Hitler.

dire des bêtises

Dans les années 30, il est devenu obsédé par l’idée que même l’Allemand le plus modeste devrait être en forme, heureux et avoir les dents propres. Il a donc lancé Volkswagen pour que tout le monde puisse avoir une voiture, et ses acolytes ont organisé des cours de fitness et des randonnées. vacances.

Et puis il a construit une colonie de vacances au bord de la mer. Il s’appelait Prora et mesurait trois milles de long. Il y avait 20 000 lits et toutes les chambres avaient vue sur la mer. C’était une utopie socialiste.

Mais ensuite l’Allemagne a envahi la Pologne et ce fut la fin.

Starmer dit donc des bêtises, tout comme Sunak. Des dents propres et un nouveau nom pour les baccalauréats ne vont pas réparer notre pays désespéré.

C’est comme couper les ongles d’une personne atteinte d’un cancer en phase terminale.

La Grande-Bretagne, à l’heure actuelle, est extrêmement brisée. Les rivières sont sales, les trains ne fonctionnent pas, le transport aérien est à genoux, le réseau routier a été détourné par des abrutis qui pensent que 20, c’est suffisant, l’agriculture est foutue, l’immigration est complètement hors de contrôle, la planification les lois sont inutiles, les policiers sont des souris effrayées, les enseignants sont pires, les universités sont devenues un terrain fertile pour les idioties, les forces armées reçoivent des équipements qui ne fonctionnent pas, la politique étrangère est partout et nous ne pouvons même pas faire du commerce avec notre plus proche voisins plus.

Nous avons même atteint un point où deux médecins qui ont suggéré aux chefs d’hôpital que Lucy Letby pourrait être en train de tuer bébés ont été forcés de s’excuser auprès d’elle parce qu’ils étaient des hommes d’âge moyen, donc ils avaient tort.

Et Letby était une jeune fille, donc elle avait raison.

En conséquence de tout cela, nous avons désespérément besoin d’un grand penseur avec de grandes idées et d’une grande détermination pour écraser toute opposition absurde basée sur les pronoms.

Pas un vendeur de Colgate aux tendances nationales-socialistes ou un petit anti-fumeur en pantalon Mothercare.

Le plan fiscal 0% de Keir

Le LABOR dit qu’il financera son à l’échelle nationale campagne de sensibilisation en supprimant le statut fiscal dit de non-domicile pour les personnes fortunées dont la résidence principale est à l’étranger. Mais qui vit ici.

Ils disent que cela générera 111 millions de livres sterling par an, mais je viens de faire un calcul et je pense que si ce trou fiscal est comblé, il ne générera littéralement aucun revenu. argent du tout.

Parce que les non-dominants sont le genre de personnes qui vont simplement déménager dans un pays où ils sont les bienvenus. Et y dépenser leur argent.

Arrête, Poutine

Depuis que cela s’est produit, nous savons tous que l’avion transportant Eugène Prigojine, le patron du groupe Wagner qui a organisé une mini contre Poutine, a été abattu par un missile russe.

Mais frappez-moi avec une plume, il semble que nous ayons tous tort.

Eugène Prigojine a explosé avec sa propre grenade, insiste Vladimir Poutine Crédit : AP

M. Poutine a annoncé cette semaine que, juste avant l’accident, Prigojine jouait avec une grenade à main alors qu’il était ivre de cocaïne et d’alcool. Bien sûr qu’il l’était.

De la même manière, l’agent double Sergei Skripal avait acheté un kit de chimie dans un magasin de jouets de Salisbury juste avant d’ingérer un agent neurotoxique Novitchok qui l’avait plongé dans le coma pendant trois semaines.

Une façon stupide de s’en sortir

Un opérateur de rideaux de carrosserie très occupé dans l’Oxfordshire a remarqué qu’un policier s’était arrêté devant sa maison et avait jeté des croûtes de pain par la fenêtre de la voiture.

Il n’y a rien de mal à cela, bien sûr. Ce n’est que du pain et il sera mangé par divers merles et merles.

Un habitant a tenté de faire honte à un policier qui avait jeté des croûtes de pain par la fenêtre de sa voiture Crédit : Getty

Mais l’homme est devenu fou furieux, injuriant le policier à qui, nous dit-on, ses patrons lui ont « parlé ».

Hmmm. J’espère qu’ils ont dit : « Ne t’inquiète pas, mon fils. Certaines des personnes que vous rencontrez dans ce métier sont folles. Maintenant, va attraper un cambrioleur.

Rishi Sunak a annoncé que HS2 ne serait pas construit entre Birmingham et Manchester Crédit : PA

Ainsi, la Grande-Bretagne ne va pas maintenant dépenser 4 milliards de milliards de livres sterling pour une ligne de train qui transportera les voyageurs de Londres à Manchester quatre secondes plus rapidement que les trains dont nous disposons actuellement. Oh non.

Les passionnés du changement climatique disent qu’ils ne sont pas sûrs que le réchauffement climatique soit responsable de la diminution du Mont Blanc de sept pieds en seulement deux ans.

Mais je suis. Ce n’est pas le cas.

Il est temps d’empêcher que les producteurs laitiers soient traités à sec

ALARMANT nouvelles de l’autre côté de la haie.

Les hommes d’affaires anonymes qui fixent le prix du lait ont décidé de payer aux agriculteurs 5 pence le litre de MOINS que ce qu’il en coûte pour produire.

Les producteurs laitiers sont pénalisés par des prix ridiculement bas Crédit : Getty

Cela me met tellement en colère que mes dents me démangent.

Parce que les producteurs laitiers – qui, je le jure, sont les gens qui travaillent le plus dur sur le terrain vert de Dieu Terre – sont contraints de vendre leurs troupeaux.

Ou – et cela arrive souvent – ​​se suicider.

Et pour quoi? Nous ne pouvons pas importer de lait d’autres pays. Ce serait économiquement et physiquement impossible.

Et on ne peut pas passer au lait d’amande parce que peu importe certains visages pâteux acné un passionné vous le dit, ce n’est pas du lait.

Nous devons l’acheter aux producteurs laitiers d’ici. Et quand ils auront tous vendu ou se seront suicidés, il y aura une pénurie. Les prix vont donc monter en flèche.

Il est donc préférable d’arrêter tout cela en payant le juste prix maintenant.

Et avant que vous m’écriviez pour dire que j’ai de la peau dans le jeu, je n’en ai pas. Je ne produis pas de lait dans ma ferme.

Travailler 16 heures par jour, 365 jours par an, ce n’est pas mon truc.

Fausse piste

Les BOFFINS qui utilisaient des trackers par satellite pour surveiller le mouvement du thon de Cornouailles ont été alarmés de voir que l’un d’entre eux se dirigeait à grande vitesse sur l’autoroute M5.

J’ai longtemps eu des doutes sur la valeur de ces trackers.

À mon arrivée en Afrique du Sud le mois dernier, un sac appartenant à l’un de mes collègues du Grand Tour n’apparaissait pas sur le carrousel.

Étant une âme organisée, elle y avait mis un tracker et un rapide coup de téléphone avec son téléphone révéla qu’il était toujours à Heathrow. Et . . ?

Exactement. Elle savait où c’était, mais à quoi cela servait-il ?

Elle a quand même dû passer quatre jours dans la brousse africaine en pyjama de James May.