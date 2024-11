Des démocrates de premier plan descendent à Savannah pour faire campagne pour Harris et Walz

La Première Dame Jill Biden et le sénateur américain Raphael Warnock se sont arrêtés à Savannah ce week-end pour encourager les Géorgiens à se présenter aux urnes pour la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur Tim Walz.

Suite aux récentes visites de campagne du second gentleman Doug Emhoff et Walz, les démocrates ont continué à attaquer la Géorgie, et particulièrement Savannah, avant l’élection présidentielle de mardi. Biden et Warnock partageaient essentiellement le même message selon lequel le pays devait dépasser les divisions de Donald Trump et entrer dans une nouvelle ère de leadership.

FLOTUS appelle ses partisans à « se mettre au travail »

Après des escales à Atlanta et Macon, Jill Biden a atterri à Savannah samedi après-midi pour se présenter à un événement de lancement de prospection organisé dans un bureau extérieur de la campagne Harris-Walz situé à Garden City, en Géorgie.

Le temps chaud de Savannah, associé à la foule bondée d’environ 50 à 60 partisans de Harris-Walz, a conduit à une atmosphère humide à l’étage supérieur du bureau extérieur. Les participants se sont éventés en attendant plus d’une heure l’arrivée de la première dame. Ils avaient cependant gardé le moral, avec des bouteilles d’eau et des chants de « Harris, Walz » et « Freedom ».

Biden a parlé pendant environ huit minutes aux partisans de Harris trempés de sueur. Au cours de son discours, elle leur a demandé de « rappeler aux gens que le caractère et le tempérament comptent » en continuant à solliciter Harris. Elle a également vanté les antécédents de Harris, ayant été élevé par une mère qui avait des attentes élevées qui ont finalement fait de Harris « le président que nous méritons tous ».

Elle a suscité des acclamations bruyantes de la foule en affirmant que les démocrates gagneraient à nouveau la Géorgie parce que « l’autre ne se soucie que de lui-même ». Elle a également souligné les projets de Harris visant à réduire les coûts pour l’Américain moyen et à protéger les libertés comme les droits des femmes. Elle a ensuite demandé aux participants de faire participer d’autres électeurs afin de « vivre ce moment comme si notre démocratie était en jeu, car elle l’est ».

Elle a terminé son discours vers 17h15 en disant : « Je t’aime, Savannah, mettons-nous au travail. »

Le maire de Savannah, Van Johnson, qui a rallié la foule avant l’arrivée de Biden, a souligné l’importance du comté de Chatham sur la scène nationale. Il a mentionné d’autres personnalités politiques majeures qui ont visité la Hostess City au cours des derniers mois, y compris Harris elle-même au début de sa campagne en août.

Alors que le bureau du secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, annoncé jeudi que « les électeurs de Géorgie ont dépassé 50 % de participation parmi les électeurs actifs à l’échelle de l’État » grâce au vote anticipé, Johnson a déclaré que le taux de participation dans le comté de Chatham était d’environ 42 %. Il souhaite qu’il atteigne au moins 50 % mardi.

Selina Cruz, récente diplômée de l’Université de Tampa et organisatrice de Savannah pour la campagne Harris-Walz, a présenté Biden lors de l’événement de samedi. Cruz a déclaré que « l’énergie sur le terrain est réelle », faisant référence à l’enthousiasme de ses partisans quant aux chances de victoire de Harris. Cruz a assuré au public du bureau extérieur qu’en tant que président, Harris se battrait pour les libertés reproductives et la capacité des citoyens à créer une richesse générationnelle.

Comme Johnson, Cruz a souligné l’importance de l’État en cette période électorale. « La Géorgie a quelque chose à dire, vous tous », a-t-elle déclaré, avant de demander à ses partisans d’aider à « mettre fin à l’ère Donald Trump ».

Après le départ de Jill Biden, on a demandé à Tam Tam Reavs, participante à l’événement, ce qui l’avait amenée à entendre la première dame parler. Reavs a déclaré avec insistance : « Victoire ».

Vice-président Harris à Savannah : La campagne présidentielle pour le vice-président Harris s’arrête à Savannah pour la tournée « Fighting for Reproductive Freedom »

Tim Walz a visité Savannah : Walz revendique un élan lors des élections de 2024 avec la fin du vote anticipé vendredi

Le sénateur américain Raphael Warnock s’exprime à quelques mètres de Herbert Kayton Homes, où Warnock a grandi, lors d’une soirée Harris/Walz Get Out the Vote Block Party le vendredi 1er novembre 2024 sur West Gwinnett Street à Savannah.

Warnock : voter pour Harris « fait de vous un patriote »

Un jour avant la visite de Biden à Hostess City, environ 150 partisans de Harris-Walz se sont rassemblés vendredi soir pour la « fête de quartier » Get Out the Vote, à laquelle Warnock, originaire de Savannah, a assisté.

Le terrain vague en face du Kim’s Café sur Martin Luther King, Jr. Boulevard était animé par la musique d’un DJ. Les participants ont dégusté du poulet, des côtes levées et du riz rouge au milieu de rangées de pancartes pour le candidat démocrate Harris et son colistier Walz. Certains fêtards ont envahi Warnock pendant certaines parties de l’événement pour prendre des photos et serrer la main du sénateur. Il a même soulevé un enfant en bas âge dans les airs à un moment donné.

Le participant Randy Zurcher a déclaré qu’il avait commencé à faire du démarchage pour la campagne Harris « plusieurs semaines » avant le rassemblement de Savannah. « J’ai l’impression que cette affaire a un élan que je n’avais même pas vu avec Obama en 2008 », a-t-il déclaré. Il a sorti son téléphone et a montré une photo de lui avec le vice-président Harris au Gray lors de sa visite en août à Savannah, où elle a rencontré des bénévoles et des solliciteurs dans le cadre de sa tournée en bus sur la côte de la Géorgie.

L’événement de vendredi s’est déroulé à quelques mètres de Herbert Kayton Homes, où Warnock a grandi. Johnson l’a qualifié de « poétique ». Il a également déclaré que Savannah avait « sans aucun doute » connu un niveau d’activité de campagne sans précédent au cours de cette saison électorale. « Que vous soyez du spectre rouge ou bleu, pour nous, c’est génial. Nous pouvons raconter l’histoire de Savannah chaque fois que quelqu’un vient ici », a-t-il déclaré. Les autres fonctionnaires locaux qui ont assisté à la fête de quartier étaient l’ancien maire et actuel représentant de l’État, Edna Jackson, et le candidat du district 7 du conseil des commissaires du comté de Chatham, Orlando Scott.

Warnock a également prononcé un discours qui a duré près de 30 minutes. Il a cité des passages bibliques, critiqué le caractère du candidat républicain Donald Trump et vanté les projets de Harris, comme l’extension du crédit d’impôt pour enfants.

Dans une interview après son discours, Warnock a déclaré que les personnes qu’il a rencontrées lors de la campagne électorale à travers le pays avaient un « sens profond » de ce qui est en jeu dans l’élection, et que l’excitation dans l’air était « électrique ». Même s’il a fait référence à ses faibles marges de victoire lors des récentes élections, il sait que la course à la présidentielle sera serrée. « Je suis réconforté par le taux de participation, mais nous avons besoin que les gens continuent jusqu’au jour du scrutin. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons tout laisser sur le terrain », a-t-il déclaré.

Lors de ses remarques devant la foule, il a également donné ce conseil à ses partisans : « Dites à vos amis républicains que voter pour Kamala Harris dans un moment comme celui-ci ne fait pas de vous un démocrate, cela fait de vous un patriote. »

Ce qu’il faut savoir pour mardi

Le vote anticipé en Géorgie s’est terminé vendredi 1er novembre.

Si les électeurs inscrits n’ont pas déjà voté en personne ou n’ont pas déjà soumis de bulletins de vote par correspondance, ils peuvent voter en personne le mardi 5 novembre.

Les électeurs peuvent toujours vérifier leur statut et consulter les lieux de vote attribués au Géorgie Ma page d’électeur (mvp.sos.ga.gov/s/).

Les bureaux de vote ouvrent mardi à 7 heures du matin. Les bureaux de vote doivent rester ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs faisant la queue à 19 heures aient voté.

Les électeurs doivent avoir une pièce d’identité valide avec photo. La loi géorgienne interdit de faire campagne à l’intérieur ou à moins de 150 pieds du bord extérieur des lieux de vote ainsi qu’à moins de 25 pieds de tout électeur faisant la queue pour voter. Les lois interdisent également les pancartes sur les véhicules à proximité des lieux de vote, ainsi que les vêtements ou autres accessoires portant le nom d’un candidat, d’un parti politique ou d’un slogan.

Pour plus d’informations sur la préparation du jour des élections en Géorgie, rendez-vous sur www.georgia.gov/vote-in-person-election-day

Joseph Schwartzburt est le journaliste chargé de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre pour le Savannah Morning News. Vous pouvez le joindre à [email protected].

Le journaliste gouvernemental de Savannah et du comté de Chatham, Evan Lasseter, a contribué à cet article.

Cet article a été initialement publié sur Savannah Morning News : FLOTUS Jill Biden et le sénateur Raphael Warnock s’assoient à Savannah