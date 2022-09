Des démissions très médiatisées obligent le Parti vert à envisager de réduire la course à la direction

À la suite de plusieurs démissions très médiatisées de son comité de direction, le Parti vert fédéral envisage de réduire certains aspects de sa course à la direction.

Selon plusieurs sources du Parti vert, les responsables du parti discutent de la manière dont ils peuvent organiser une course à la direction maintenant que quatre membres du comité ont démissionné.

Les sources, qui ne sont pas autorisées à parler publiquement, ont déclaré à CBC News que le parti pourrait organiser moins d’événements officiels à la direction et envisageait de condenser deux tours de scrutin en un seul.

Le parti devait annoncer les finalistes à la direction après le premier tour de scrutin le 14 octobre, puis présenter son nouveau chef le 19 novembre.

Le conseil fédéral du Parti vert, l’instance dirigeante du parti, n’a pas encore pris de décision. L’instance doit se réunir mercredi prochain. La dirigeante par intérim, Amita Kuttner, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que la course se poursuivait et que le parti publierait bientôt plus de détails.

Ce mois-ci, Lorraine Rekmans a démissionné de son rôle au sein du comité de direction et en tant que président du parti . Elle a cité le refus du parti de suspendre la course à la direction jusqu’à ce qu’il puisse enquêter sur les allégations de discrimination systémique au sein du parti – allégations qui ont été mises en évidence lorsque Kuttner a été mal interprété lors d’un lancement à la direction.

ÉCOUTEZ : Que se passe-t-il chez les Verts ? CBC brise les conflits internes au sein du parti

Suite à la démission de Rekmans, trois autres membres du comité – Natalie Odd, Michael MacLean et John Wilson – ont quitté leur poste par e-mail.

“Je suis surpris et déçu d’apprendre que les recommandations (du comité de direction) au Conseil fédéral, pour la protection des membres LGBT + contre d’éventuels préjudices pendant le déroulement de la course à la direction, ont été refusées”, a déclaré le courriel de démission de Wilson, consulté par CBC News.

“Nous regrettons la malheureuse séquence d’événements qui s’est produite. Ce n’est pas ce que nous avions envisagé”, indique une lettre de démission conjointe déposée par Odd et MacLean et obtenue par CBC News. “Les opérations du concours sont transférées au personnel (du Parti vert) qui travaillera avec des bénévoles.”

Bien qu’Odd, MacLean et Wilson aient quitté le comité, ils conservent leurs rôles clés au sein du conseil fédéral et auprès du Fonds du Parti Vert.

Des sources ont déclaré à CBC que leurs départs minaient les préparatifs du vote à la direction, qui devait se dérouler principalement en ligne. Lorsque la course à la direction a été lancée en août, le parti a promis qu’il serait le plus avancé sur le plan technologique.

Les événements de campagne virtuels et le site Web du parti nécessitent beaucoup de travail technique et chronophage. Mais le Parti vert du Canada fait face une crise financière et s’appuie sur des bénévoles non rémunérés. Une partie de cette expertise a maintenant disparu en raison des récentes démissions, ont indiqué des sources.

La députée Elizabeth May, ancienne chef du parti, est cette fois candidate au poste de co-leader. Elle a déclaré que le parti devait poursuivre le concours malgré les revers.

“J’étais dans la course à la direction en 2006”, a déclaré May. « Et nous avions moins de ressources, moins de monde, et nous avons mené une campagne et une course à la chefferie très crédibles, avec un débat en anglais à Calgary et un débat en français à Montréal. Plusieurs débats bilingues à Ottawa.

L’ancienne chef par intérim du Parti vert, Jo-Ann Roberts, a déclaré que le parti devrait pouvoir poursuivre la course sans trop de difficulté, car la majeure partie du travail acharné – établir les règles, sélectionner les candidats – est déjà terminée.

“Le comité d’organisation du leadership a fait le gros du travail”, a déclaré Roberts. “Donc je pense que celui qui entre a une base très solide.”