Des démissions discrètes aux licenciements bruyants, les tendances de carrière en 2022 vont-elles se poursuivre ?

Chandra Sahu, 25 ans, a quitté un emploi dans la banque d’investissement lors de la soi-disant grande démission l’année dernière, désireux de trouver un travail offrant plus de flexibilité. La résidente de New York a déclaré qu’elle cherchait un travail qui répondait à ses “priorités absolues”, lui permettant de démontrer son “agence et sa créativité”, et a atterri dans une startup. “Je voulais travailler dans un espace où je travaillais en étroite collaboration avec une équipe, où il y avait encore une sorte d’énergie rapide que vous avez dans le secteur bancaire, mais super concentré sur un utilisateur et un espace problématique”, a déclaré Sahu. Pouvoir poursuivre ses intérêts en dehors du travail était également important pour Sahu. “J’ai vraiment essayé de donner la priorité à faire de la place aux habitudes dans ma vie, et finalement de mener au genre de vie que je veux vivre”, a-t-elle déclaré.

Les employeurs peuvent subir un « changement de culture »

Donner la priorité à la qualité de vie des employés est l’une des plus grandes tendances de carrière de 2022, a déclaré la consultante en gestion Christine Spadafor. “Pour de nombreuses entreprises, cela va être un changement de culture”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment regarder les employés de manière plus holistique.” En savoir plus sur les finances personnelles :

Les salariés recherchent la stabilité

Pourtant, après la Grande Démission, de nombreux travailleurs ont traversé ce qu’on a appelé la “Great Regret “- admettant qu’ils auraient dû rester sur place, un dilemme sur le lieu de travail de 2022 qui, selon certains experts, pourrait changer dans l’année à venir. “Vous voyez un peu plus d’hésitation à bouger; les gens … creusent peut-être un peu”, a déclaré William Crawford Stonehouse III, fondateur et président de Crawford Thomas Recruiting à Orlando, en Floride. Malgré une série de licenciements dans de grandes entreprises de premier plan, de nombreux employeurs doivent conserver des travailleurs productifs. “Le taux de chômage est encore si bas que si vous parlez à 10 personnes de taille moyenne [size] propriétaires d’entreprise en Amérique en ce moment, ils vous diront tous qu’ils embaucheraient absolument quelqu’un s’ils pouvaient trouver la personne”, a déclaré Stonehouse.

Les travailleurs continuent d’exiger de la flexibilité

Le travail de Chandra Sahu lui donne la possibilité de travailler à distance. Sans un trajet, elle a plus de temps pour poursuivre d’autres intérêts.

Sahu a déclaré qu’elle n’était pas inquiète de trouver un nouvel emploi lorsqu’elle a quitté la banque d’investissement en 2021. Elle était prête pour un changement. La startup qu’elle a rejointe a été acquise par la société de médias sociaux Pinterest plus tôt cette année. Elle y a décroché un poste convoité de chef de produit en moins de six mois et trouve toujours du temps pour le yoga, la lecture et d’autres intérêts chaque semaine. “C’était incroyable de prendre du recul et de comprendre comment orienter ma vie autour des choix que je veux faire, tout en conservant le genre de rigueur dans mon travail que je pense que j’aime vraiment”, a-t-elle déclaré. Les changements d’emploi de Sahu peuvent refléter une autre tendance que certains experts en gestion du lieu de travail appellent une “correction de carrière”. À la place de «démissionner tranquillement» – ou faire le strict minimum au travail – les travailleurs passent intentionnellement d’une culture qui fait l’éloge rapide des longues heures de travail à une culture qui accorde plus de valeur à la vie des employés en dehors du travail.

Les données sont si solides que les gens veulent un peu plus de flexibilité. Tina Paterson consultant et auteur

“Les individus essaient certainement d’exercer leur droit de trouver un emploi partout où ils répondent à leurs besoins : leurs besoins familiaux, leurs besoins professionnels, leurs besoins de localisation – tout cela”, a déclaré Christie Smith, responsable mondiale de la pratique Talent & Organisation d’Accenture.

Les mots à la mode mettent en lumière les dilemmes en milieu de travail

De “choc de changement”, lorsqu’un nouvel emploi est très différent de ce que vous avez été amené à croire, et les “employés boomerang” qui reprennent les emplois qu’ils ont quittés, pour “amortir leur carrière” en ajoutant de nouvelles compétences et en ravivant votre réseau après des “licenciements bruyants” dans les entreprises de premier plan, les mots à la mode de cette année pour les dilemmes courants en milieu de travail peuvent s’estomper. Pourtant, une nouvelle perspective pour les employeurs perdurera. “La tendance continuera à mettre l’accent sur le talent”, a déclaré Smith. “Les bonnes compétences, et les acquérir, c’est mieux d’amener ce talent aux bons postes au sein des organisations.”

Le travail à distance est là pour rester

Reconnaissant le besoin des employés de la flexibilité sera essentielle pour remplir les rôles. « Être entièrement au bureau appartient au passé, et les dirigeants qui s’accrochent à ce modèle vont perdre la guerre des talents », a déclaré Tina Paterson, consultante basée à Melbourne, en Australie, et auteure de « Effective Remote Teams .”