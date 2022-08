Des demandeurs d’asile pris dans une bataille politique à New York et Washington

NEW YORK (AP) – Las du gouvernement autocratique du Venezuela et de la misère qu’il gagnait dans l’armée, Dario Maldonado a déserté et s’est enfui avec sa famille vers la Colombie voisine.

Mais la vie restait difficile – l’argent était rare et les dépenses augmentaient. Il part donc pour les États-Unis, une odyssée qui l’oblige à parcourir à pied la jungle d’Amérique centrale infestée de serpents venimeux et de bandits armés, évitant parfois les cadavres de personnes décédées au cours du même voyage.

Maintenant, Maldonado et des milliers d’autres demandeurs d’asile de toute l’Amérique latine et des Caraïbes sont pris dans la bataille politique sur la politique d’immigration américaine après que deux gouverneurs républicains ont commencé à envoyer des bus entiers de migrants à New York et à Washington.

Des villes frontalières telles que San Diego ont longtemps été aux prises avec des afflux de demandeurs d’asile et ont créé des machines bien huilées pour y répondre, mais la plus grande ville du pays et sa capitale ont été prises au dépourvu. Cela a créé une ouverture pour Greg Abbott du Texas et Doug Ducey de l’Arizona pour exploiter ce qu’ils considèrent comme un leadership démocrate défaillant.

Près de 8 000 migrants sont arrivés dans les bus parrainés par l’État, mettant à rude épreuve les ressources et les services humanitaires des deux villes, qui ont également demandé l’aide du gouvernement fédéral.

« Cela peut être chaotique. Mais nous voulons envoyer un message : nous sommes là pour aider et nous voulons mettre la politique de côté », a déclaré le commissaire à l’immigration de New York, Manuel Castro, alors qu’il accueillait les migrants arrivant récemment.

Abbott a commencé la pratique en avril avec Washington, et Doug Ducey a emboîté le pas en mai. Abbott a également commencé récemment à envoyer des bus à New York.

Pour les migrants, la politique n’est que vaguement comprise – et beaucoup moins pertinente que de trouver un abri temporaire, des emplois et une maison à long terme en Amérique.

“J’ai entendu dire que le gouverneur du Texas était anti-immigrés”, a déclaré Maldonado devant un refuge de New York. “C’est comme une guerre entre le parti du gouverneur du Texas et le parti de Biden.”

Un formulaire de consentement volontaire pour un transport gratuit depuis le Texas indique aux migrants que c’est à Washington que le président et les membres du Congrès “sont plus immédiatement en mesure d’aider à répondre aux besoins des migrants”.

Les migrants qui signent un formulaire de consentement pour un voyage gratuit à New York sont informés que la ville s’est désignée comme un “sanctuaire” pour les migrants, qui reçoivent de la nourriture et un abri.

Les autorités américaines ont arrêté des migrants 1,43 million de fois à la frontière mexicaine de janvier à juillet, en hausse de 28 % par rapport à la même période l’an dernier. Beaucoup sont libérés sur parole humanitaire ou avec des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration.

La vue des deux villes se bousculant pour faire face à l’afflux a attiré un schadenfreude non déguisé d’Abbott, qui a qualifié New York de “destination idéale pour ces migrants, qui peuvent recevoir l’abondance de services et de logements de la ville dont le maire Eric Adams s’est vanté dans le sanctuaire ville.”

Dans les deux villes, des organisations caritatives de services sociaux et des églises se sont mobilisées pour soutenir les nouveaux arrivants, offrant un abri temporaire, des soins médicaux et souvent un billet pour leur prochaine destination en attendant un rendez-vous au tribunal de l’immigration.

« Beaucoup fuient la persécution et d’autres circonstances très graves. Ils sont confus. Et nous voulons nous assurer que nous les soutenons autant que possible et nous assurer qu’ils ne sont pas utilisés comme des pions politiques », a déclaré Castro.

Un jour d’août récent, un bus de 41 migrants de l’Arizona est arrivé dans une église du quartier de Capitol Hill à Washington, où ils ont été accueillis par des travailleurs du SAMU First Response, une agence de secours internationale.

En quelques minutes, le groupe savourait un repas chaud à l’intérieur de l’église et remplissait des formulaires d’arrivée.

Les bus du Texas arrivent au hasard, a déclaré Tatiana Laborde, directrice générale de l’agence. Ils entendent seulement des groupes caritatifs qu’un bus transportant un certain nombre de personnes est parti. À un moment donné, environ 48 heures plus tard, ce bus dépose les passagers à la gare Union de Washington.

L’Arizona fournit des manifestes détaillés des passagers et de leur nationalité, coordonne les heures d’arrivée et dispose de personnel médical à bord de chaque bus.

“Ils ne veulent pas simplement jeter les gens ici”, a déclaré Laborde.

Beaucoup de ceux qui arrivent à Washington ne restent pas longtemps. Le maire Muriel Bowser, dans sa deuxième demande de soutien à la Garde nationale, a déclaré la semaine dernière au secrétaire à la Défense Lloyd Austin que la plupart des migrants restaient jusqu’à 72 heures avant de se rendre à leur destination finale.

“Ils ne savent pas grand-chose sur DC autre que le président est ici”, a déclaré Laborde.

Kelin Enriquez, un autre Vénézuélien, était parmi eux. Elle et ses enfants sont arrivés pour la première fois à Washington et se sont ensuite retrouvés dans un centre familial du Bronx pour planifier les prochaines étapes de la famille.

« Personne ne quitte sa terre parce qu’il le veut. Nous voulons travailler. Nous voulons une meilleure opportunité », a déclaré Enriquez, qui a aidé à soigner des patients atteints de la maladie d’Alzheimer dans son pays natal.

Certains migrants voient un billet gratuit depuis la frontière comme la meilleure des mauvaises options.

Pour Eduardo Garcia, les principales priorités étaient de trouver un emploi et un endroit où vivre et de refaire sa vie.

Ce fut un voyage angoissant, même s’il ne s’était pas cassé la cheville gauche en essayant d’empêcher sa femme de tomber sur le sentier périlleux. Il a boité de douleur pendant plus de 1 000 milles.

“Je m’en fichais parce que je me souciais plus d’arriver ici”, a-t-il déclaré.

Il n’a parlé à personne de son membre fracturé jusqu’à son arrivée à New York, où il a reçu des soins médicaux, un plâtre et des béquilles.

À New York, de nombreux migrants se rendent dans les bureaux des Catholic Charities. Les responsables du Texas – on ne sait pas qui – ont indiqué le bureau comme adresse des migrants, ce qui a laissé perplexe les responsables de l’église du diocèse de New York. Le diocèse a désormais reçu plus de 1 300 convocations judiciaires au nom de migrants.

“Je pense que nous avons peut-être été pris au dépourvu, un peu déçus par les gouvernements du Texas et de l’Arizona qui ont simplement mis des individus dans des bus pour DC sans aucun plan à l’autre bout”, a déclaré Mgr. Kevin Sullivan, directeur exécutif des services aux migrants pour Catholic Charities à New York.

Au cours des deux derniers mois, le cortège de Vénézuéliens cherchant refuge aux États-Unis s’est considérablement accru. En juillet, les agents de la patrouille frontalière ont arrêté des Vénézuéliens 17 603 fois, soit une hausse de 34 % par rapport à juin et près du triple par rapport à juillet 2021.

Les États-Unis ne reconnaissent pas le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro en raison d’allégations selon lesquelles les élections de 2018 dans le pays étaient une imposture. L’absence de reconnaissance officielle complique la capacité du pays à reprendre les demandeurs d’asile. Le gouvernement mexicain refuse également d’accepter les migrants, ce qui laisse peu d’options aux États-Unis pour gérer les Vénézuéliens.

Dans un refuge de New York, les frères Leonardo Oviedo, 22 ans, et Angel Mota, 19 ans, semblaient étourdis peu après leur arrivée à New York. Ils avaient l’intention de renouer avec une connaissance dans le New Jersey.

De grands projets nous attendent. Oviedo veut décrocher un emploi. Mota veut aller à l’école. La manière dont ils réaliseront leurs rêves était encore incertaine alors que le couple parcourait des photos de parents qu’ils avaient laissés au Venezuela, y compris leur mère, leur grand-mère, leur frère et leur sœur.

Pour l’instant, aucun des deux frères n’est particulièrement préoccupé par la politique qui les a amenés ici.

“Nous n’avions nulle part où aller”, a déclaré Mota devant un abri par une étouffante matinée d’été. “C’est là qu’ils nous accueilleraient.”

Khalil a rapporté de Washington. Les journalistes d’Associated Press Anita Snow à Phoenix, Claudia Torrens et Robert Bumsted à New York, et Jacquelyn Martin et Nathan Ellgren à Washington ont contribué à ce rapport.

Bobby Caina Calvan et Ashraf Khalil, Associated Press