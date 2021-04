Ainsi, le 26 février 2020, elle s’est réveillée tôt et a enfilé son meilleur chemisier. Elle a dit une courte prière. Mais peu de temps après le départ de son bus pour Laredo, Texas, des hommes armés ont arrêté le véhicule. Ils ont kidnappé Carolina et sa fille de 15 ans, les ont emmenées dans une cachette remplie d’autres migrants kidnappés et ont exigé des milliers de dollars de rançon.

Au moment où ils ont été libérés quelques jours plus tard, Carolina avait raté sa journée au tribunal.

Il s’est avéré que sa demande d’asile avait été classée par contumace parce qu’elle ne s’était pas présentée. Sur les 68 000 cas d’asile traités dans le cadre des protocoles de protection des migrants de l’ère Trump, la politique est également connue sous le nom de «Rester au Mexique», 28 000 ont été fermés pour la même raison: parce que les demandeurs d’asile ne se sont pas présentés.

Beaucoup ont raté leur rendez-vous d’audience parce qu’ils ont été kidnappés et retenus en otage, ou détenus par des responsables mexicains, ou parce qu’ils n’ont pas pu trouver un moyen sûr de se rendre à la frontière au milieu de la nuit, alors que la plupart ont été invités à arriver pour leurs audiences. , selon les avocats, les avocats et les migrants eux-mêmes. Certains ont eu des urgences médicales liées aux conditions dans lesquelles ils attendaient. Un nombre incalculable, leurs dossiers d’asile désormais clos, restent cachés dans le nord du Mexique.

L’administration Biden a mis fin au MPP en février et amène maintenant ceux dont les cas restent actifs aux États-Unis. Mais le déroulement de la politique s’est avéré compliqué.

Les avocats et les avocats demandent à l’administration de rouvrir les dossiers de MPP qui ont été clos par contumace et de donner les demandeurs d’asile ont la possibilité de poursuivre leurs demandes.

«Ce programme a mis en danger des dizaines de milliers de demandeurs d’asile et, par conséquent, beaucoup n’ont jamais eu leur journée devant le tribunal», a déclaré Cindy Woods, l’avocate en chef de PASA Project. « L’administration Biden a annoncé qu’elle mettrait fin au MPP, mais les efforts pour remédier aux dommages qu’il a causés n’ont fait qu’effleurer la surface. »

Mais alors que les responsables font face au nombre croissant d’enfants et de familles arrivant à la frontière, on ne sait pas dans quelle mesure la Maison Blanche est susceptible de réexaminer des cas individuels qui ont déraillé dans le cadre d’une politique de l’ère Trump.

«Le système de traitement des personnes ayant des cas de MPP actifs est la première phase d’un programme visant à rétablir un traitement sûr et ordonné à la frontière sud-ouest», a déclaré Sarah Peck, porte-parole du Department of Homeland Security. «Les États-Unis accordent actuellement la priorité aux personnes ayant des cas de MPP actifs, généralement en fonction de leur date d’inscription au MPP, tout en considérant également un accès prioritaire pour certaines personnes très vulnérables. Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle annonce concernant les populations qui n’ont pas de cas actifs de MPP, et la frontière reste fermée.

Carolina, qui, comme d’autres dans cet article, a parlé à la condition que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de sécurité, est arrivée à la frontière en septembre 2019. Elle et sa fille attendent dans le nord du Mexique depuis plus d’un an et demi; ils quittent rarement leur appartement loué.

Ils ont vu des amis et des connaissances qui ont également été traités dans le cadre du MPP entrer aux États-Unis, mais leur propre sort n’est pas clair. Lorsqu’un tribunal américain clôt une affaire d’asile par contumace, il émet une mesure d’éloignement qui interdit au migrant de demander une aide à l’immigration américaine pendant 10 ans.

«C’est difficile à penser parce que j’ai été kidnappée alors que je me rendais à mon audience, j’ai raté ma seule chance de déposer une demande d’asile», a déclaré Carolina.

MPP a été lancé par l’administration Trump le 25 janvier 2019 et terminé par l’administration Biden le 11 février de cette année. Au cours de cette période, selon le groupe de défense Human Rights First basé à New York, il a documenté «au moins 1 314 rapports publics d’attaques violentes contre des personnes soumises au MPP».

Biden lui-même a qualifié la politique d ‘«inhumaine». Depuis février, son administration a amené 7 853 migrants dont les cas de MPP restent ouverts aux États-Unis et a sollicité l’aide des Nations Unies pour les traiter. Environ 25 000 cas de MPP restent ouverts.

Mais il y a plus de migrants dont les dossiers MPP ont été clos par contumace – 28 000 – que ceux dont les dossiers MPP sont actifs. Certaines familles de migrants comprennent des membres dont le dossier d’asile est ouvert et qui sont autorisés à entrer aux États-Unis et des membres dont le dossier a été clos par contumace.

Beatriz, 37 ans, mère de trois enfants qui a fui les menaces de violence au Salvador, a emmené ses enfants à la frontière dans l’espoir d’obtenir l’asile aux États-Unis. Son fils, Luis, 17 ans, a été kidnappé dans le nord du Mexique au début de 2020. Beatriz a assisté à son rendez-vous avec ses autres enfants. Elle a dit au juge que son fils avait disparu et qu’elle avait déposé un rapport de personne disparue. Mais l’affaire de Luis a été classée, alors même que celle de Beatriz est restée ouverte.

Luis a depuis été libéré. Maintenant, la famille se demande s’ils pourront traverser la frontière ensemble.

«Je ne veux pas que nous soyons séparés», a déclaré Beatriz. «Ce serait terrible.»

Certains des demandeurs d’asile traités dans le cadre du MPP ont décidé de retourner dans leur pays d’origine plutôt que d’attendre dans le nord du Mexique. D’autres ont traversé la frontière illégalement et vivent maintenant aux États-Unis en tant qu’immigrants sans papiers. Parce que leurs dossiers d’asile ont été clos, ils n’ont pas de chemin clair vers un statut juridique.

De nombreux demandeurs d’asile ne savent toujours pas que, faute de se présenter à l’audience, leur dossier a été clos. Comme beaucoup n’ont pas d’adresse fixe au Mexique, les autorités américaines n’ont pas envoyé leurs ordres de renvoi. Les décisions d’immigration sont disponibles en ligne, mais de nombreux demandeurs d’asile ne savent pas comment y accéder.

Certains migrants sont retournés à la frontière pour interroger les agents de l’immigration sur leurs cas, mais ils n’ont reçu que peu de clarté.

Viviana, une demandeuse d’asile cubaine qui attend son audition à Matamoros, a raté sa date d’audience parce qu’elle était à l’hôpital, où elle a fait une fausse couche au deuxième trimestre. Elle a été clouée au lit pendant deux semaines.

Lorsqu’elle a été libérée, a-t-elle dit, elle s’est rendue à la frontière pour parler aux agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

«Je leur ai dit: ‘Écoutez, c’est ce qui m’est arrivé. C’est pourquoi j’ai raté ma date d’audience », a-t-elle déclaré. «Et ils ont juste dit: ‘Désolé, nous ne pouvons rien faire. Nous n’avons aucune information. «

Grâce à un groupe de défense des droits, elle a pu entrer en contact avec Haiyun Damon-Feng, directeur du projet Adelante Pro Bono et directeur adjoint du programme de droit de la fonction publique William H. Gates à la faculté de droit de l’Université de Washington.

Damon-Feng a informé Viviana que son dossier avait été clos par contumace.

Viviana a été autorisée aux États-Unis plus tôt ce mois-ci. Mais son dossier n’a pas été rouvert, ce qui signifie qu’elle ne peut pas demander l’asile et est soumise à l’expulsion.

«C’est un immense soulagement que certaines personnes qui ont reçu des ordres d’expulsion dans des circonstances extrêmes au sein du MPP aient été autorisées à entrer aux États-Unis, mais elles n’ont toujours pas accès à l’asile», a déclaré Damon-Feng.