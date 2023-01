Des deltas dévastateurs établissent des normes dans The Divine Nine

Bonne fête des fondateurs !

Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour saluer les femmes dynamiques de Delta Sigma Theta Sororité, Inc. célébrant 110 ans d’avancer avec courage en tant que divas dévastatrices des Divine Nine.

Fondée par 22 femmes à l’Université Howard en 1913, l’organisation légendaire est née d’un désir collectif de promouvoir l’excellence académique tout en aidant les personnes dans le besoin.

En mars 1913, les fondateurs ont accompli leur premier acte public en participant à la marche pour le suffrage des femmes à Washington, DC

Depuis plus d’un siècle, ils ont fourni une assistance et un soutien par le biais de programmes établis dans les communautés locales à travers le monde. Depuis sa fondation, plus de 300 000 femmes ont rejoint la fraternité de femmes majoritairement noires et diplômées d’université.

Aujourd’hui, la sororité mondialement vénérée compte 1 000 chapitres collégiaux et anciens situés aux États-Unis, au Canada, au Japon (Tokyo et Okinawa), en Allemagne, aux îles Vierges, aux Bermudes, aux Bahamas, en Jamaïque et en République de Corée.

Naturellement, il y a d’innombrables membres notables, y compris Cicely Tyson, Shirley Chisholm, Aretha Franklin, Angela Bassette, Sheryl Lee Ralph, Mara Brock Akil, Journée de l’Andra, Keshia Chevalier Pulliam, Brandée Evans, Ledisiet bien d’autres engagés dans le développement constructif de ses membres et dans le service public en mettant l’accent sur la communauté noire.

“Merci aux femmes dynamiques de @DSTinc1913 ! Je suis honoré comme l’un de vos nouveaux Sorors ! # DST100YEARS », a tweeté Bassett après avoir été intronisé en 2013.

Avec un thème quadriennal 2017-2021 de “joie dans notre fraternité, puissance dans notre voix et service dans notre cœur”, les dames de Delta Sigma Theta continuent de briller dans la culture.

Vérifier Président BidenMessage spécial aux dames de DST.

Comment fêtez-vous les Deltas aujourd’hui ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil sur les Deltas les plus dévastateurs du jeu.