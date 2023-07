Des délégués russes et chinois rejoignent le dirigeant nord-coréen Kim lors d’un défilé montrant ses nouveaux missiles – Boston News, Weather, Sports

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été rejoint par de hauts délégués russes et chinois alors qu’il présentait ses missiles à capacité nucléaire les plus puissants lors d’un défilé militaire marquant un grand anniversaire de guerre avec une démonstration de défiance envers les États-Unis et un approfondissement des liens avec Moscou alors que les tensions sur la péninsule sont à leur comble point culminant depuis des années.

Kim a assisté au défilé de jeudi soir avec le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et le responsable du parti au pouvoir chinois Li Hongzhong depuis un balcon donnant sur une place Kim Il Sung illuminée, du nom du grand-père de Kim, le fondateur de la Corée du Nord.

Vendredi, des images montées de la télévision d’État nord-coréenne ont montré des rues et des stands remplis de dizaines de milliers de spectateurs mobilisés, qui ont hurlé d’approbation alors que des vagues de soldats au pas d’oie, de chars et d’énormes missiles balistiques intercontinentaux lancés sur des camions lanceurs remplissaient le principal route. Des personnes ont été amenées de tout le pays dans la capitale, Pyongyang, pour remplir la foule, selon les médias officiels.

Le défilé a commencé par des événements d’échauffement qui comprenaient des vols de cérémonie de drones de surveillance et d’attaque nouvellement développés, qui ont été dévoilés pour la première fois par les médias d’État cette semaine alors qu’ils rendaient compte d’une exposition d’armes à laquelle participaient Kim et Shoigu.

L’événement principal a commencé avec l’arrivée de Kim sur la place dans une limousine escortée par une formation de motos. Kim a salué les gardes d’honneur et les responsables militaires et a descendu un tapis rouge pour entrer dans un bâtiment où Shoigu et Li l’ont salué sur le balcon, alors que les troupes en dessous scandaient « protégez Kim Jong Un de nos vies! »

Les organisateurs ont diffusé des messages en russe, en chinois et en coréen tout en présentant les invités de Kim à la foule, suscitant des acclamations et des applaudissements.

Au fur et à mesure que le défilé se déroulait, Kim parlait constamment et échangeait des sourires avec Shoigu et Li, qui se tenaient respectivement à sa droite et à sa gauche au centre du balcon. Kim et Shoigu ont levé la main à plusieurs reprises pour saluer les troupes qui défilaient. L’émission n’a pas montré Kim faisant un discours.

Les plus grandes armes de Kim ont été conservées pour la fin, lorsque ses troupes se sont déployées nouveaux ICBM qui ont été testés en vol ces derniers mois et des portées démontrées qui pourraient atteindre profondément le continent américain, le Hwasong-17 et le Hwasong-18. Certains analystes affirment que les missiles sont basés sur des conceptions ou un savoir-faire russes.

Le ministre nord-coréen de la Défense Kang Sun Nam a pris la parole, décrivant le défilé comme une célébration historique de la « grande victoire » du pays contre « les forces d’agression impérialistes américaines et les groupes de ses États satellites ».

Il a condamné les États-Unis pour leurs exercices militaires en expansion avec la Corée du Sud, que le Nord décrit comme des répétitions d’invasion, et pour la tenue de nouvelles séries de réunions de planification d’urgence nucléaire avec Séoul. Les alliés décrivent leurs exercices comme défensifs et affirment que les mises à niveau de la formation et de la planification sont nécessaires pour faire face à l’évolution de la menace nucléaire du Nord.

« Nous déclarons solennellement que s’ils tentent une confrontation militaire comme aujourd’hui, l’exercice des forces armées de notre État ira au-delà de la portée du droit à la défense des États-Unis d’Amérique et (de la Corée du Sud) », a déclaré Kang, répétant les précédents nord-coréens. menaces de conflit nucléaire.

« Les impérialistes américains n’ont pas le choix de survivre au cas où ils utiliseraient des armes nucléaires contre la RPDC », a-t-il dit, en utilisant les initiales du nom officiel de son pays, la République populaire démocratique de Corée.

Les nuages ​​au-dessus de Pyongyang ces derniers jours ont rendu difficile pour les satellites de surveiller les préparatifs du défilé, qui a eu lieu la nuit.

Des images satellites ont montré ce qui semblait être un rassemblement de personnes sur la place à 13h16 GMT (22h16 heure locale) jeudi, a déclaré Dave Schmerler, associé de recherche principal au James Martin Center for Nonproliferation Studies, qui fait partie du Middlebury Institute. d’études internationales à Monterey.

Invitation par la Corée du Nord de délégués russes et chinois était une rare ouverture diplomatique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les experts disent que Kim tente de sortir de l’isolement diplomatique et de renforcer la visibilité de son partenariat avec des alliés autoritaires pour contrer la pression des États-Unis.

Le défilé a suivi rencontres entre Kim et Shoigu cette semaine, qui a démontré le soutien de la Corée du Nord à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a renforcé les soupçons selon lesquels le Nord était disposé à fournir des armes à la Russie, dont les efforts de guerre ont été compromis par des problèmes d’approvisionnement et d’inventaire de la défense.

Les médias d’État nord-coréens ont également mis en lumière un message envoyé par le président russe Vladimir Poutine, qui a remercié Kim pour « soutenir fermement » ses efforts de guerre en Ukraine. Poutine a déclaré que les intérêts entre Moscou et Pyongyang s’alignaient alors qu’ils s’opposaient à « l’Occident collectif dans sa politique visant à faire obstacle à l’établissement d’un ordre mondial véritablement multipolaire et juste », selon la version de la lettre du Kremlin.

Kim a également organisé un déjeuner et un dîner pour Shoigu et sa délégation après une deuxième journée de discussions sur l’élargissement de la « collaboration et coopération stratégiques et tactiques » des pays en matière de défense et de sécurité, a déclaré l’agence de presse officielle nord-coréenne.

« Compte tenu du besoin de munitions de la Russie pour sa guerre illégale en Ukraine et de la volonté de Kim Jong Un d’offrir personnellement au ministre russe de la Défense une visite de l’exposition d’armes de la Corée du Nord, les États membres de l’ONU devraient redoubler de vigilance pour observer et sanctionner les violations des sanctions », a déclaré Leif-Eric. Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Il a ajouté: « La représentation de la Chine au défilé de missiles à capacité nucléaire de la Corée du Nord soulève de sérieuses questions sur le fait que Pékin permette les menaces de Pyongyang pour la sécurité mondiale. »

Le défilé a clôturé les festivités nord-coréennes pour le 70e anniversaire de l’armistice qui a cessé les combats pendant la guerre de Corée de 1950-1953. La Corée du Nord, qui a déclenché la guerre avec une attaque surprise contre le Sud en juin 1950, était soutenue par les troupes chinoises et l’armée de l’air alors soviétique. La Corée du Sud, les États-Unis et les troupes d’autres nations sous l’égide de l’ONU se sont battus pour repousser l’invasion.

La trêve de juillet 1953 n’a jamais été remplacée par un traité de paix, laissant la péninsule coréenne dans un état technique de guerre, mais le Nord y voit toujours une victoire dans la « grande guerre de libération de la patrie ».

Les événements d’anniversaire ont été plus sombres en Corée du Sud, où le président Yoon Suk Yeol a visité un cimetière de guerre à Busan pour honorer les troupes étrangères décédées en combattant pour le Sud.

Face aux menaces croissantes de la Corée du Nord, Yoon a poussé à étendre les exercices militaires de la Corée du Sud avec Washington et cherche à obtenir des États-Unis des assurances plus fortes qu’il utiliserait ses capacités nucléaires pour défendre le Sud en cas d’attaque nucléaire.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également marqué l’anniversaire par une déclaration exprimant sa préoccupation face à ce qu’il a décrit comme un « risque nucléaire » croissant dans la péninsule coréenne.

« J’exhorte les parties à reprendre des contacts diplomatiques réguliers et à entretenir un environnement propice au dialogue », a-t-il déclaré.

(Copyright (c) 2022 Sunbeam Television. L’Associated Press a contribué à ce rapport. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception