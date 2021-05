Des déguisements incroyables pour The Masked Dancer… mais qui est derrière eux?

RENCONTREZ la douzaine de danseurs sur vos écrans dans The Masked Dancer.

La nouvelle émission ITV est un spin-off de son tube du samedi soir, The Masked Singer.

ITV

Le spectacle verra les juges de Masked Singer Davina McCall, Jonathan Ross et Mo Gilligan rejoints sur le panel par Strictly ace Oti Mabuse[/caption]

Les téléspectateurs devront déterminer quelles célébrités montrent leurs pas brûlants sur scène dans ces 12 tenues bizarres.

Mis à l’air ce mois-ci, l’émission verra les juges de Masked Singer Davina McCall, Jonathan Ross et Mo Gilligan rejoints sur le panel par Strictly ace Oti Mabuse.

Nous regardons les tenues et devinons rapidement qui pourraient être les célébrités.

Écureuil

MIGNON comme un bouton et plus frais qu’un concombre, Squirrel «apportera un tout nouveau Casse-Noisette sur scène», disent les chefs de spectacle.

Alors, qui est derrière le masque?: Elle ressemble plus à une aspirante à un groupe de filles qu’à une fan de ballet. Mais nous ne pensons pas que la tenue convienne à Sporty Spice Mel C. C’est plus un numéro pour Dani Dyer, la gagnante chérubine de Love Island.

Vipère

CES hanches de serpent pourraient bien ravir les téléspectateurs. Avec son look menaçant et son équipement en cuir, Viper a l’air un peu punk rocker.

Alors, qui est derrière le masque?: Que diriez-vous de Matt Willis, chanteur du boys band Busted?

Zipper

IL a de l’éclat, mais peut-il le ressaisir la nuit? C’est la question pour Zip, qui a l’une des tenues les plus funki de la série.

Alors, qui est derrière le masque?: La star glitterati qui remplit ces chaussures scintillantes devra avoir un sens du plaisir et beaucoup d’énergie. Que diriez-vous du farceur et de l’animateur de jeu télévisé Stephen Mulhern?

Poulet en caoutchouc

TRANSFORMER cette volaille podgy en un poulet funky prend une silhouette plus charnue qui peut également faire rire.

Alors, qui est derrière le masque?: Le concurrent ultime serait le drôle de câlin Johnny Vegas. Nous devrions être si maladroits.

Lave-Auto

CE personnage pourrait bien nettoyer car ils promettent «d’envoyer le public dans un tourbillon» – et pas de prix pour deviner quel classique du disco sera leur hymne.

Alors, qui est derrière le masque?: L’animatrice stricte Claudia Winkleman a l’habitude de regarder derrière sa frange de marque, donc ces longs pompons colorés ne seraient pas un problème.

Gloire de Knickerbocker

FOUETTANT les téléspectateurs dans une frénésie est ce chéri haut coup de pied.

Alors, qui est derrière le masque?: Avec sa silhouette fabuleuse, Carol Vorderman pourrait réussir ce look sensationnel.

La grenouille

Il faut un saut d’imagination pour déterminer qui pourrait sauter dessus dans cette tenue confortable. Ils devront être plutôt agiles, bien que le personnage puisse engendrer une nouvelle star de la danse.

Alors, qui est derrière le masque?: Peut-être que l’animateur super svelte de This Morning Phillip Schofield serait houblonné d’aller sur la piste de danse.

Flamant

PRETTY en rose, il n’y a pas d’ignorer cette showgirl du Far West. Mais il y a plus qu’un soupçon de l’artiste de drag à ce vieil oiseau.

Alors, qui est derrière le masque?: Les jours de Paul O’Grady en tant que Lily Savage sont peut-être derrière lui, mais pourrait-il être tenté de revenir en jupe pour une dernière performance?

Épouvantail

S’ENGISSANT à donner une ancienne performance de paille, ce personnage fatigué pourrait ne pas bouger beaucoup dans son travail de jour, mais la nuit, il pourrait être le leader dans son domaine.

Alors, qui est derrière le masque?: Boris Johnson est notre pari extérieur – bien qu’avec ces cheveux, nous ne pourrions peut-être pas faire la différence lorsque le masque glisse.

Betterave

METTEZ le rythme dans Beetroot est cette petite rousse impertinente avec de belles jambes.

Imaginez le spectacle au sol lorsque cette jupe – composée de feuilles, naturellement – commence à siffler pendant les routines.

Alors, qui est derrière le masque?: Le candidat idéal serait sûrement l’ancien vainqueur de Strictly Stacey Dooley.

Beagle

Dans une veste de vol, des lunettes et des jodhpurs, cela ressemble plus à un as du ciel Biggles – mais avec les oreilles tombantes et les yeux tristes d’un fidèle beagle.

Alors, qui est derrière le masque?: La candidate parfaite est Natalie Cassidy, qui joue l’adorable Sonia Fowler dans EastEnders. Elle semble toujours être l’opprimée du savon.





Lama

On dirait que quelqu’un a été inspiré par Regency romp Bridgerton pour ce toff géorgien complet avec des queues de soie et de la cravate. Le costume flamboyant créerait cependant un drame sur un lama.

Alors, qui est derrière le masque?: La seule célébrité masculine suffisamment aux jambes pour tenir dans ce numéro serait le présentateur Rylan Clark-Neal.