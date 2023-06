Des défis brutaux forcent DEUX gladiateurs à sortir de la compétition de la BBC avec des blessures par choc

GLADIATORS est le test ultime de vitesse, de force et d’endurance – et deux de ses champions en ont payé le prix.

Deux des courageuses gladiatrices, Comet et Sabre, ont été expulsées des jeux après avoir subi des blessures horribles.

Bbc

Comet faisait partie des deux concurrents contraints de se retirer du spectacle[/caption]

Comet, de son vrai nom Ella-Mae Rayner, s’est cassé la cheville et le pied et a dû subir une opération pour reconstruire son pied.

Et Sabre, alias Sheli McCoy, s’est déchiré les ischio-jambiers.

L’ancienne gymnaste Comet a été surnommée « la nouvelle Jet » car elle partage des looks similaires avec le légendaire Gladiator des années 90.

Expliquant sa blessure, elle a déclaré: «La vie ne concerne pas la force avec laquelle vous frappez, mais la force avec laquelle vous pouvez être touché et continuer à bouger – en ce moment, cette citation ne pourrait pas sonner plus juste.

« Pendant le tournage d’un des matchs, j’ai subi une grave blessure au pied.

« Plusieurs scans et radiographies plus tard, j’ai découvert que je m’étais cassé la cheville et le pied à plusieurs endroits, y compris le talus et quelque chose connu sous le nom de blessure de lisfranc, rompu 3 ligaments et disloqué un os.

« Je me repose maintenant après une opération pour réparer mon pied et stabiliser les os cassés.

« Ce n’est qu’un petit accident sur la route et allume le feu en moi pour revenir meilleur et plus fort que jamais. ”

Expliquant son propre parcours, Saber a ajouté : « Parfois, vous êtes le marteau… parfois, vous êtes le clou.

« Pendant le tournage de Gladiators, j’ai subi une petite blessure de combat – une déchirure aux ischio-jambiers.

« Jusque-là, chaque jour était une bénédiction et chaque événement une expérience inoubliable que je répéterais en une seconde.

« Le processus de réhabilitation est en cours et se déroule très bien à ce jour, avec beaucoup de conseils continus de notre fantastique physio Alfie.

« Je ne suis pas étranger à la pratique de la réadaptation, je dirige ma propre clinique de blessures sportives et je me spécialise dans la stratégie de récupération des athlètes. Je suis donc convaincu que ces prochains mois m’offriront l’occasion de me concentrer sur les domaines de déséquilibre, de profiter de méthodes d’entraînement alternatives et documenter un processus de rétablissement pour que les autres apprennent et soient motivés.

Les blessures des deux femmes sont survenues lors du tournage de l’émission de la BBC à l’Utilita Arena de Sheffield.

Alors qu’elles se concentrent toutes les deux sur la récupération, les filles ont loué les soins des médecins sur le plateau.

Comme l’émission est l’une des émissions de télévision les plus difficiles et les plus exigeantes physiquement, l’équipe de production avait mis en place une politique de santé et de sécurité très solide ainsi que des assurances appropriées.

Des évaluations des risques ont été effectuées pour chacun des jeux et les gladiateurs et les prétendants ont suivi une formation approfondie avec des experts.

Un médecin, des ambulanciers paramédicaux, des techniciens, des kinés et un conseiller en santé et sécurité formé étaient tous présents sur le plateau tous les jours ainsi que deux ambulances privées – qui n’ont heureusement jamais dû être utilisées.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « La santé et le bien-être de tous les gladiateurs, prétendants et équipages sont d’une importance primordiale. Gladiators est l’un des programmes télévisés les plus difficiles et les plus exigeants physiquement et, en raison de la nature à fort impact de l’émission, il n’est pas rare que les concurrents subissent des blessures.

« Dans chaque cas, dès qu’il est devenu évident qu’une blessure potentielle s’était produite, le protocole correct a été immédiatement suivi.

« Les gladiateurs blessés suivent actuellement les conseils médicaux et travaillent à leur rétablissement. »

Bbc

La star s’est temporairement retirée de la compétition[/caption]