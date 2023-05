Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Francfort, de Madrid, de Rome et d’ailleurs pour honorer les soldats soviétiques qui ont libéré l’Europe des nazis

Des centaines de Russes vivant à l’étranger et de nombreux habitants ont également participé aux défilés traditionnels du « Régiment immortel » dans plusieurs villes européennes à la veille du Jour de la Victoire. Les participants portant des photos de leurs proches qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ont exprimé leur gratitude à l’armée soviétique pour avoir libéré le continent des nazis.

Dimanche, une marche commémorative a eu lieu à Francfort, en Allemagne, attirant plusieurs centaines de personnes. Ils ont marché dans les rues, portant des drapeaux soviétiques et russes ainsi que des portraits de leurs proches. L’un des participants a déclaré à l’agence vidéo Ruptly qu’il avait rejoint la marche parce que « il ne faut pas oublier le sacrifice [Soviet soldiers] fait. » L’homme a ajouté qu’il sentait que « il est de notre devoir de le transmettre aux nouvelles générations.”

Dimanche également, un événement similaire a été organisé dans la capitale espagnole Madrid, où le cortège a été à un moment donné confronté à des personnes agitant des drapeaux ukrainiens, comme l’a rapporté Ruptly. La police est rapidement intervenue pour séparer les deux groupes, empêchant toute altercation potentielle.

« C’est un hommage au peuple soviétique, à l’Armée rouge, qui a fait entre 27 et 30 millions de morts dans la lutte contre le fascisme, » Nines Maestro, l’un des manifestants à Madrid, a déclaré à Ruptly.

Plus de 200 personnes, russes et locaux, se sont présentées dimanche au défilé du « régiment immortel » dans le centre de Rome. Plusieurs drapeaux des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont ​​été repérés pendant le rassemblement.

Était également présent à l’événement le chargé d’affaires russe en Italie, Mikhail Rossiysky.

L’organisatrice de la marche, Tamara Dzhuranova, a déclaré au média russe RIA Novosti que le « Régiment immortel » avait attiré pour la deuxième année pas mal d’Italiens.

Le journaliste et écrivain Fulvio Grimaldi, pour sa part, a affirmé que tout comme l’Union soviétique « nous a tous sauvés au siècle dernier,« la Russie aussi »nous sauve encore aujourd’hui.”

En Grèce, des groupes de gauche ont organisé une marche sur le même thème à Athènes qui a abouti à une manifestation devant l’ambassade des États-Unis.

Les manifestants y portaient des banderoles arborant des slogans tels que « Mort au fascisme,” “L’Armée rouge a vaincu le fascisme, la défaite de l’OTAN est la paix des peuples, » et « Grèce contre l’envoi d’armes à Kiev.”

Environ 200 personnes se sont également rassemblées dimanche autour d’un mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale dans la capitale autrichienne, Vienne.

L’ambassadeur de Russie là-bas, Dmitri Lyubinsky, s’est adressé aux participants, affirmant que le jour de la victoire est une date sacrée pour tous les Russes, et s’est dit convaincu que toutes les tentatives de réécriture de l’histoire finiraient par échouer.

Des rassemblements similaires ont eu lieu à Pékin, Istanbul, Caracas et Buenos Aires, pour ne citer que quelques endroits.

Le concept du «régiment immortel» est né dans la ville russe de Tomsk en 2012, la tradition ayant depuis gagné du terrain à l’échelle nationale et au-delà.