Des défenseurs des droits humains avertissent que des militants sont arrêtés avant le sommet égyptien sur le climat

Les groupes de défense des droits de l’homme en Égypte espéraient que le gouvernement autoritaire relâcherait son emprise sur la société civile avant la COP27, mais les défenseurs affirment que la police a commencé à sévir et à arrêter toute personne soupçonnée d’avoir planifié une manifestation à l’approche du sommet de l’ONU sur le climat.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 également connue sous le nom de 27e Conférence des Parties de la CCNUCC (COP27), démarre dimanche à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Tout comme le sommet annuel sur le changement climatique est une tradition, il en va de même pour la toile de fond des foules qui défilent dans la rue, scandant des demandes pour que les élus fassent face à la crise climatique.

Mais la COP27 sera différente.

“Ce sera probablement la COP la plus restreinte de l’histoire des COP”, a déclaré Hussein Baoumi, chercheur sur l’Égypte et la Libye à Amnesty International.

Baoumi s’est entretenu avec CBC News depuis Bruxelles, où il vit en exil. Originaire d’Égypte, il a quitté le pays parce que son travail de plaidoyer en faveur des droits de l’homme rendait trop dangereux de rester, dit-il.

Contrairement au sommet de l’année dernière à Glasgow, qui a vu des manifestations de masse, l’Égypte a peu de tolérance pour la dissidence et la protestation publiques.

En 2013, observateurs des droits de l’homme estimés des centaines de manifestants ont été tués lors du coup d’État militaire qui a renversé le premier président démocratiquement élu du pays, feu Mohamed Morsi, et a vu l’actuel président, Abdel Fattah el-Sisi, prendre la direction du pays.

Baoumi a déclaré qu’à l’approche de la COP27, Amnesty International a confirmé que la police avait arrêté jusqu’à 90 personnes pour avoir prétendument appelé à des manifestations antigouvernementales le 11 novembre.

“Si vous allez au Caire ou dans n’importe quelle grande ville égyptienne maintenant, ce que vous verrez, c’est qu’il y a des postes de contrôle de la police partout. Ils arrêtent les gens au hasard, leur ordonnent d’ouvrir leurs téléphones et ceux qui ne se conforment pas sont arrêtés”, a déclaré Baoumi. .

« Ceux qui critiquent les autorités sont arrêtés… si vous essayez de manifester n’importe où en Égypte, il ne fait aucun doute que les autorités réprimeront sans hésitation.

Selon une organisation de défense des droits humains, La Commission égyptienne des droits et libertés les personnes arrêtées ont été accusées d’avoir diffusé de fausses nouvelles, d’avoir abusé des médias sociaux et d’avoir participé à un groupe terroriste.

“Nous nous attendions à ce que l’Égypte accueille la COP27, l’emprise sécuritaire serait assouplie sur toutes les formes d’activisme politique en Égypte et d’ouverture dans la sphère publique, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré le directeur Mohamed Lotfy à Reuters, s’exprimant en arabe.

“Ce que nous voyons, c’est un durcissement de la [security grip] même sur les civils qui passent dans les rues et l’ingérence dans leur vie personnelle et la violation de leur vie privée en les forçant à ouvrir leurs téléphones portables et à inspecter leurs opinions politiques.”

Un panneau COP27 est représenté le long de la route menant à la conférence, qui se tiendra dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte. (Sayed Sheasha/Reuters)

Une zone de protestation désignée loin de la conférence

Alors que la présidence égyptienne de la COP27 a réservé une zone désignée pour les manifestations sur le site du sommet de Charm el-Cheikh, les critiques disent qu’elle est loin de l’endroit où se déroulent les négociations et qu’elle est soigneusement contrôlée.

Déjà, la conférence se déroule dans une station balnéaire isolée sur la côte de la mer Rouge, à environ six heures de route de la capitale animée du Caire.

La zone désignée pour les manifestations se trouve de l’autre côté de la route où se déroule le sommet – appelée la «zone bleue» – et confinée dans un espace clos dans ce qu’on appelle la «zone verte».

La présidence égyptienne de la COP27 n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais selon son site internet toute personne souhaitant organiser une manifestation pour le climat dans la zone désignée doit soumettre une demande 36 heures à l’avance et inclure une description de l’objet de la manifestation, la date et l’organisme organisateur.

Les militants qui espèrent planifier une marche publique pour le climat dans la ville sont tenus de soumettre un avis 48 heures à l’avance.

“Ce n’est pas comme Glasgow ou Madrid, les COP précédentes, où il va y avoir une mobilisation massive”, a déclaré Ahmed El Droubi, responsable régional des campagnes pour Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Il a déclaré que le mouvement climatique avait appelé à des actions décentralisées dans le monde entier pendant la COP27, au lieu de “faire une marche dans un espace où seuls les militants pour le climat se parlent”.

L’environnement étroitement contrôlé laisse peu de place au dialogue citoyen lors d’un sommet mondial censé être centré sur le thème de la justice climatique, alors que dans un pays extrêmement vulnérable aux impacts du changement climatique .

Les militants canadiens prévoient toujours d’y assister

Malgré les restrictions, certains militants internationaux – dont des Canadiens – prévoient de se présenter.

Sophia Mathur, une militante climatique de 15 ans de Sudbury, en Ontario, qui a organisé des manifestations étudiantes au Canada s’envolera pour l’Égypte pour assister à la conférence avec ses parents.

“C’est un peu bouleversant que nous ne puissions pas organiser de grandes manifestations. Mais … je pense qu’il existe de nombreuses façons de contourner cela, comme organiser des discussions en ligne”, a-t-elle déclaré.

Tia Kennedy, 22 ans, est une jeune déléguée autochtone qui participera à la COP27 en Égypte. Elle est également cinéaste et vient de terminer le tournage d’un documentaire sur la crise de l’eau dans la Première Nation de Walpole Island. (Soumis par Tia Kennedy)

Tia Kennedy, qui appartient à la nation Oneida de la Thames et à la Première nation de Walpole Island, sera au sommet en tant que déléguée des jeunes autochtones avec Kairos.

Elle a déclaré que l’activisme peut prendre de nombreuses formes et ne nécessite pas nécessairement de défiler dans les rues.

“Je pense qu’être dans ces espaces est une forme de plaidoyer et d’activisme en soi”, a-t-elle déclaré. “Pendant longtemps, les peuples autochtones ont été exprès exclus de ces espaces. Donc, le simple fait de pouvoir se présenter comme nous-mêmes authentiques – c’est en soi une forme de résistance et d’activisme.”

Alors que les autorités égyptiennes pourraient tenter d’étouffer la dissidence, les écologistes affirment qu’ils continueront à se battre pour tenir leurs gouvernements responsables de l’action climatique une fois de retour chez eux.

“Nous devons témoigner. Nous devons être là avec les gouvernements du monde”, a déclaré Kupki7 (chef) Judy Wilson, chef de la bande indienne de Neskonlith et qui participera à la COP27 en tant que secrétaire-trésorière de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique.

El Droubi convient qu’une action climatique significative doit avoir le soutien des citoyens, c’est pourquoi il participera également à la COP27 en tant que représentant de Greenpeace.

“Les politiques ne peuvent pas venir d’en haut”, a-t-il déclaré.

“Il est vital que les communautés locales et la société civile locale soient fortement engagées lors de la COP27, mais plus important encore, à l’avenir.”