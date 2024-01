Des défenseurs des droits des animaux manifestent dehors après la mort de six taureaux participant à la « fiesta brava »

Par Adry Torres pour Dailymail.com et Associated Press





La corrida a repris après 18 mois de suspension au Mexique

Le sport a été interdit par un tribunal de Mexico en 2022 après qu’une injonction ait été déposée par l’organisation de défense des droits humains Justicia Justa.

Environ 40 000 personnes ont assisté au retour, mais 300 personnes ont manifesté à l’extérieur et la police anti-émeute a été appelée sur les lieux.







La corrida est de retour à Mexico après près de deux ans d’interruption suite à une décision de la Cour suprême qui a levé sa suspension.

Six taureaux ont été combattus et tous ont été tués dimanche alors que plus de 40 000 spectateurs se sont rassemblés sur la Monumental Plaza de Toros México, la plus grande fête taurine du monde.

Cependant, la reprise a rencontré des manifestants en colère qui ont pourchassé les travailleurs et ont exigé que la police anti-émeute soit appelée au rassemblement.

Le célèbre matador mexicain Joselito Adame a été le premier torero à entrer sur le ring avec des passionnés applaudissant le retour de la « fiesta brava », comme on appelle la corrida en espagnol. Certains criaient « Vive la liberté » alors que le premier taureau entrait dans l’arène.

“Je suis très excité”, a déclaré Aldo Palacios, qui a amené ses deux enfants et d’autres parents à l’arène, non seulement pour assister à la corrida inaugurale, mais aussi pour célébrer son 42e anniversaire lors de l’événement.

Le torero mexicain Joselito Adame tue dimanche un taureau lors d’une corrida sur la Monumental Plaza de Toros Mexico à Mexico, après une interruption de 18 mois.

Des manifestants anti-corridas et des membres de différents groupes de défense des droits des animaux ont manifesté dimanche contre les corridas devant la Monumental Plaza de Toros, au Mexique.

Des militants gisent dimanche devant la Monumental Plaza de Toros Mexico, à Mexico, où ils ont protesté contre la reprise des corridas dans la capitale mexicaine après que la Cour suprême a révoqué une suspension antérieure.

Le retour des corridas, célébrées au Mexique depuis le XVIe siècle, a suscité l’attention d’environ 300 défenseurs des droits des animaux, qui se sont rassemblés devant la Monumental Plaza de Toros México pour protester contre les corridas.

Des militants ont pu être vus poursuivant les employés de l’arène, jetant des bouteilles en plastique et des pierres avant que la police en tenue anti-émeute n’intervienne.

On pouvait voir l’un des manifestants essayant de renverser une porte d’entrée tandis qu’un autre se tenait sur une colonne d’un bâtiment et utilisait un pied-de-biche pour briser une lumière.

“Pourquoi les corridas ont-elles pu reprendre alors qu’il existe tant de preuves de tous les dommages qu’elles causent à un être vivant, comme le taureau”, s’est interrogé le militant Guillermo Sánchez, qui brandissait une pancarte indiquant “Le sadisme déguisé en culture, sport et tradition.

La corrida a été interdite par un tribunal de Mexico en 2022 après qu’une injonction ait été déposée par l’organisation de défense des droits humains Justicia Justa.

Les activités dans la célèbre arène taurine ont été fixées à dimanche suite à la décision de la Cour suprême de justice en décembre de révoquer la suspension tandis que le fond de l’affaire est discuté et qu’une décision est prise sur la question de savoir si les corridas affectent le bien-être des animaux.

Une autre organisation civile a déposé un recours vendredi pour des raisons de bien-être animal, dans le cadre d’un effort de dernière minute visant à empêcher la reprise des corridas. Une décision n’était pas attendue avant l’événement de dimanche.

Un homme portant un chapeau de mariachi traditionnel regarde dimanche une corrida sur la Monumental Plaza de Toros Mexico à Mexico.

Des manifestants appelant à l’interdiction des corridas à Mexico se sont rassemblés dimanche pour une manifestation devant la Plaza Monumental de Toros, Mexique.

Des manifestants appelant à l’interdiction de la corrida affrontent la police à une porte d’entrée de la Monumental Plaza de Toros Mexico à Mexico.

Le torero mexicain Diego Silveti se produit dimanche lors d’une corrida sur la Monumental Plaza de Toros Mexico à Mexico.

Les groupes de défense des droits des animaux ont gagné du terrain au Mexique ces dernières années, tandis que les adeptes de la corrida ont subi plusieurs revers.

Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo et la ville occidentale de Guadalajara, des mesures judiciaires limitent désormais l’activité.

Les éleveurs, les hommes d’affaires et les supporters affirment que l’interdiction des corridas affecte leurs droits et met en danger plusieurs milliers d’emplois liés à cette activité, qui, selon eux, génère environ 400 millions de dollars par an au Mexique.

L’Association nationale des éleveurs de taureaux de combat du Mexique estime que la tauromachie est responsable de 80 000 emplois directs et de 146 000 emplois indirects.

L’association a organisé des événements et des ateliers ces dernières années pour promouvoir les corridas et trouver de nouveaux fans plus jeunes.