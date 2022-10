Des défenseurs des droits de l’homme des pays de l’ex-URSS reçoivent le prix Nobel de la paix — RT World News

Parmi les récipiendaires figurent Memorial, une ONG interdite en Russie, ainsi qu’un militant biélorusse et un groupe civil ukrainien

Un défenseur biélorusse des droits de l’homme et deux groupes civils de Russie et d’Ukraine ont reçu le prix Nobel de la paix 2022, a annoncé vendredi le Comité Nobel norvégien.

Les lauréats “promeuvent depuis de nombreuses années le droit de critiquer le pouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens” et ont “fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l’homme et les abus de pouvoir”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le prix a été décerné au militant biélorusse vétéran Ales Bialiatski, au Memorial Group, qui a été fermé par la Russie l’année dernière, et au Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Bialiatski est le fondateur du groupe de défense des droits Viasna (Spring) et un critique virulent du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il a également reproché à la Russie d’avoir soutenu le dirigeant biélorusse lors de la manifestation de masse de 2020 dans le pays, qui a commencé après la réélection de Loukachenko lors de ce que l’opposition a qualifié d’élection fictive.

La Suède a également décerné à l’activiste le Right Livelihood Award, présenté comme une alternative au prix Nobel de la paix.

Les forces de l’ordre biélorusses ont arrêté Bialiatski en 2021 sur des allégations d’évasion fiscale et l’ont depuis maintenu en détention provisoire. Ses partisans considèrent le sexagénaire comme un prisonnier d’opinion.















Memorial était l’un des plus anciens groupes de défense des droits de l’homme de la Russie moderne, créé à l’origine en 1989 pour préserver la mémoire des victimes des purges de Staline. Au fil des ans, l’ONG s’est de plus en plus engagée dans l’activisme politique et a enfreint la loi en Russie.

En 2016, il a été désigné agent étranger car Moscou l’a accusé de prendre de l’argent de sources étrangères tout en se livrant à des activités politiques nationales. L’année dernière, un tribunal lui a interdit d’opérer en Russie, invoquant les violations répétées par le groupe des règles applicables aux agents étrangers. Memorial et ses partisans ont affirmé que le groupe avait été victime de persécutions politiques.