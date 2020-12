«Si, dans l’une de ces phases, les vérifications appropriées avaient été effectuées, il était fort probable qu’elles auraient pu empêcher la tragédie», lit-on dans le rapport vu par le New York Times. «L’absence et / ou l’insuffisance des contrôles sont le maillon faible du système.»

L’effondrement en 2018 d’un pont dans le nord-ouest de l’Italie, qui a tué 43 personnes, était le résultat de problèmes de conception, de conception, de construction et, plus récemment, de maintenance de la structure qui ont conduit à la corrosion de certains câbles en acier qui se sont finalement cassés, selon un rapport indépendant selon lequel a été rendu public lundi.

«C’est une pièce importante pour rechercher la vérité», a déclaré Egle Possetti, porte-parole d’un groupe de familles de victimes, dans un communiqué. «C’est très triste, mais c’est finalement une confirmation claire que tout cela pourrait être évité. Nos proches ont été tués. Personne ne peut remonter le temps, mais nous pouvons continuer à lutter avec fermeté et détermination pour que la vérité émerge.

Des fonctionnaires de l’exploitant du pont, Autostrade per l’Italia, et de sa branche d’ingénierie, ainsi qu’un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère italien des infrastructures et des transports devraient être jugés en relation avec l’effondrement du pont.

Le ministère des Infrastructures et des Transports et Autostrade ont refusé une demande de commentaires sur le rapport.

Certaines des conclusions des ingénieurs et des experts en physique ont confirmé les rapports antérieurs sur l’effondrement du pont, mais elles ont également exclu certaines des théories soulevées par Autostrade comme causes potentielles de la tragédie, comme l’action du vent et la chute. d’une lourde bobine d’acier d’un camion qui se trouvait sur le pont lorsqu’il s’est effondré.

Les auteurs du rapport ont établi que le déclencheur de l’effondrement était la corrosion des câbles au sommet du hauban sud de l’une des tours, qui a commencé peu de temps après la mise en service du pont et «a progressé sans repos jusqu’à l’effondrement du pont». les experts ont écrit.