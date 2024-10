Des découvertes urgentes, notamment des altérations cérébrales, appellent à une attention renouvelée en matière de santé publique

Prévenez les longs COVID. (Image gracieuseté de l’auteur.)

Au cours du mois dernier, de nombreux travaux scientifiques marquants ont été publiés concernant le COVID-19 à long terme. Ces résultats décrivent clairement l’état précaire de notre société et le besoin désespéré de changer de cap. Nous devons commencer à contrôler nos impulsions à adopter des comportements souhaitables mais risqués et plutôt donner la priorité au contrôle de la propagation du COVID-19.

Le plus préoccupant était un grande enquête menée par Shijie Quin et ses collègues impliquant plus de 74 000 participants en Chine, qui ont constaté que l’incidence du COVID-19 à long terme dans leur pays se situait entre 10 % et 30 %. Les chercheurs ont documenté des infections récurrentes et ont découvert que même si les réinfections étaient associées à une maladie plus bénigne, elles étaient également associées à « une incidence et une gravité plus élevées des longs COVID ». De plus, ils ont rapporté que les vaccinations réduisaient les symptômes à long terme de 30 à 70 %. Dr Ziyad Al-Aly a noté que les symptômes rapportés dans cette étude sur le brouillard cérébral et le déclin cognitif reflétaient d’autres études menées à travers le monde. Le long COVID est un problème mondial qui n’implique pas qu’une seule nation ou société.

Les dangers que représente la COVID-19 pour les travailleurs de la santé ont été soulignés par des recherches du King’s College de Londres qui a révélé qu’un tiers des agents de santé présentaient des symptômes de COVID long. Et les patients ne sont pas non plus épargnés. Données du ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud a rapporté que dans les hôpitaux australiens, des milliers de patients ont attrapé le COVID-19 et des centaines sont morts. Aux États-Unis, nous gérons cette situation en faisant l’autruche. Nous ne comptons ni ne signalons les cas de COVID-19 associés aux soins de santé.

Beaucoup d’entre nous espéraient que les enfants seraient moins touchés. Ils deviendraient immunisés plus tôt et la maladie disparaîtrait. Ces espoirs ont été anéantis par une récente étude du NIH (ÉTUDE de cohorte RECOVER-Pediatrics) couvert par Paysage médicalqui a rapporté que « 20 % des enfants (âgés de 6 à 11 ans) et 14 % des adolescents atteignaient le seuil des chercheurs pour un long COVID ».

Malheureusement, il existe de plus en plus de preuves concernant le rôle que jouent les lésions cérébrales dans le développement à long terme du COVID-19. La découverte de Shijie Quin et de ses collègues selon laquelle le dysfonctionnement cognitif est un élément majeur du long COVID a également été étayée par Catarina Rua et ses collègues dans la revue Cerveauqui a documenté grâce à des études d’imagerie des dommages persistants dans le tronc cérébral des patients atteints de COVID-19 (régions de la moelle, du pont et du mésencéphale) 93 à 548 jours après l’admission à l’hôpital.

Dans un contexte très controversé étude de défi réalisée au Royaume-Uni, 18 des 34 jeunes adultes en bonne santé (âgés de 18 à 30 ans) volontaires ont développé le COVID-19 après une exposition au virus. L’un d’entre eux avait une infection asymptomatique et les autres (17) ont développé une infection bénigne. En comparant les résultats pré- et post-test avec un suivi à 30, 90, 180, 270 et 360 jours, la recherche a documenté des déficiences dans les tâches de mémoire et des fonctions exécutives.

La fonction exécutive concerne le jugement, le contrôle de la colère et la gestion des émotions et des actions. De plus en plus de recherches révèlent que la fonction exécutive est l’une des principales fonctions cognitives dégradées lors d’une longue COVID. Rosalia-Dacosta-Aguayo et collègues ont rapporté que chez 53 sujets atteints de COVID long léger à modéré, 59 % présentaient des déficits de la fonction exécutive. À l’aide d’études d’imagerie, les chercheurs ont démontré que les troubles cognitifs étaient « liés » à des changements dans la structure du cerveau. Sur les 53 participants, 43 souffraient d’un COVID-19 léger à modéré, 9 ont été traités à l’hôpital et aucun n’était en soins intensifs.

La dégradation de la fonction exécutive peut avoir une multitude de manifestations sociétales. Par exemple, l’assurance automobile est le premier secteur confronté au la plus forte inflation aux États-Unisqui a augmenté de près de 21 % au cours des 12 mois se terminant en février 2024. L’augmentation des sinistres et des décès sur les routes est à l’origine de cette augmentation. J’affirmerais que ce phénomène est une manifestation de déficiences des fonctions exécutives post-COVID, qui ont provoqué une augmentation des comportements de conduite à risque. En décembre 2022, Contrôle des infections aujourd’hui® discuté d’un Journal américain de médecine article qui a observé une augmentation significative des accidents de la route chez les individus hésitants à la vaccination. Une étude réalisée en 2024 par le Association américaine des automobiles ont constaté que la conduite à risque augmentait, tout comme une augmentation associée des accidents de la route mortels. Une étude publiée ce mois-ci (8 octobre 2024) dans Neurologie a signalé un corrélation entre les cas de COVID-19 et les accidents de la route.

Il a été démontré que les patients qui souffrent les troubles de l’odorat présentent un risque accru de développer «altérations cérébrales comportementales, fonctionnelles et structurelles». Ce virus a une propension à affecter le cerveau, notamment le cortex préfrontal. L’une des premières chercheuses à décrire la propension de ce virus à infecter le cerveau a été Fernanda Crunfli, PhD, et ses collègues, qui infection observée des astrocytes. C’était une découverte surprenante puisque les cellules cérébrales (astrocytes) ne possèdent pas de récepteurs ACE2. Ainsi, les chercheurs ont postulé une deuxième méthode d’entrée cellulaire. Ce postulat a été confirmé par des chercheurs de l’Université de l’Illinois et de l’Université Northwestern, qui ont observé qu’en infectant les poumons, le le virus peut muter, perdant son site de clivage du furane, ce qui renforce sa capacité à infecter le système nerveux central.

Ainsi, l’image commence à se former d’un agent pathogène insidieux et dangereux qui, lors de l’infection, peut modifier le comportement de l’hôte pour manifester un comportement à risque, augmentant ainsi la propagation du virus SARS-CoV-2 et répétant le cycle. L’acquisition d’une telle capacité est un exemple de pression évolutive visant à améliorer la survie du virus.

Tout ce qui précède est déprimant mais aussi largement évitable. philosophe chinois Lao Tseu a déclaré que si vous ne changez pas de direction, vous pourriez vous retrouver là où vous vous dirigez. Nous devons donner la priorité aux vaccinations, utiliser des masques N95 et purifier l’air intérieur pour arrêter la propagation de ce virus. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous prendrons la bonne direction.