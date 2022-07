Des décombres de l’Ukraine brisée s’élève la chanson de guérison des enfants

La professeure de musique Oksana Shevchenko est assise près d’un petit tas de métal tordu et de ciment, la seule rupture dans une étendue plate de terrain désolé et vide. C’est tout ce qui reste de l’école de musique où elle a travaillé pendant 30 ans, pulvérisée lorsque l’armée russe a pris le contrôle de sa ville natale de Borodianka, à une heure de route au nord-ouest de la capitale ukrainienne, Kyiv. “Écoutez, je viens de brûler un terrain vague”, dit l’homme de 53 ans, visiblement en colère. “La terre et rien d’autre dans ce lieu de culture, où les enfants étudiaient… C’est l’extermination de la culture et des Ukrainiens par les occupants russes.” Borodianka, une ville de 14 000 habitants avant l’invasion du 24 février, est la plus meurtrie des villes entourant Kyiv, portant les profondes cicatrices de la tentative ratée de Moscou de prendre la capitale ukrainienne.

Sa rue principale est un témoignage choquant de la dévastation subie par ses habitants, avec des bâtiments réduits en décombres presque à chaque étape du chemin.

Selon les responsables de la mairie, 12 immeubles ont été rasés et 24 endommagés. Plus de 400 maisons ont été touchées.

Avec chaque bâtiment administratif détruit par la guerre, des institutions telles que la police, le bureau du procureur, la poste et la mairie sont désormais obligées de partager un bâtiment – une école qui a échappé à l’assaut.

Sentiment d’oppression

Shevchenko y donne également ses cours de musique, pour les enfants qui sont revenus après que Borodianka a été arrachée à l’occupation russe le 1er avril.

« Nous nous retrouvons et créons. Et ça a été douloureux quand ça nous a été enlevé », raconte Shevchenko, maintenant dans une petite salle de classe bourrée d’instruments de musique, de chaises, de bancs et de boîtes.

« Cela ajoute également au stress lorsque vous perdez votre profession préférée et que les enfants perdent leurs activités préférées. Cela crée un sentiment d’oppression. »

L’école de musique a bénéficié de dons d’ONG et de personnes aidantes du pays et de l’étranger. Un groupe de métal a récemment fait don d’instruments de musique, dont un clavier, une batterie et une guitare.

« Il y a des enfants qui veulent rentrer. Ils reviennent, les enseignants aussi. Donc, par nous-mêmes, et avec l’aide d’associations caritatives et de personnes bienveillantes, nous avons commencé à renouveler nos approvisionnements », explique Shevchenko.

À l’intérieur de la salle de classe exiguë, Diana Kovun, 15 ans, frappe toutes les bonnes notes, sa voix chantante empreinte de la confiance d’un virtuose. Elle a quitté Borodianka le premier jour de la guerre mais est revenue depuis.

« Avant, je me demandais si je devais partir à l’étranger pour travailler ou pour étudier. Maintenant, je suis sûr que je veux assurer mon avenir et faire mes études ici en Ukraine. Je veux vivre ici », dit-elle.

La musique guérit

Le professeur de guitare Tetyana Kryvosheyenko est également de retour pour donner des cours. La lèvre tremblante alors qu’elle retient ses larmes, elle raconte son évasion de Borodianka.

« Nous avons dû nous débrouiller à pied, en rond, pour ne pas rencontrer de Russes. Nous avons marché 10 kilomètres (six milles) la nuit à travers champs jusqu’au village voisin, Zagaltsi”, raconte-t-elle à l’AFP.

« Les enfants pleuraient. Ils avaient mal aux mains parce qu’on les traînait. Mon enfant me demandait de ne plus le prendre par la main », se souvient-elle.

À la fin, elle a atteint l’ouest de l’Ukraine et est revenue à Borodianka début mai.

« La musique guérit parce qu’elle vous aide à vous déconnecter de vos problèmes. Et les enfants me demandaient de continuer mes cours, même ceux qui sont à l’étranger », raconte Kryvosheyenko.

Plus de 150 personnes sont mortes lors de l’offensive russe, dont huit enfants.

Selon le maire par intérim Georgiy Yerko, dont le bureau de fortune se trouve également dans l’école, il reste environ 9 000 personnes dans la ville. Près de la moitié sont sans abri.

« Si un toit fuit, vous devez le réparer pour pouvoir vivre dans le bâtiment. C’est la même chose avec la ville. Borodianka n’est pas une ville fantôme. La guerre touchera à sa fin. La vie continuera », dit-il.

« J’espère mieux. Les gens sont revenus et ils devraient vivre dans des conditions normales. Nous travaillons dur pour garantir cela. L’hiver ne peut pas être arrêté. Les gens ont besoin de vivre quelque part.

