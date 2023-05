Des déclarations de revenus pré-remplies peuvent être possibles, selon des recherches

L’IRS se prépare à tester un système de dépôt direct en ligne gratuit pour certains contribuables – et bien que les déclarations pré-remplies avec certains détails déjà remplis ne fassent pas partie du plan initial, la recherche montre que cela peut être possible pour certains déclarants.

Conformément aux instructions du département américain du Trésor, le programme pilote sera lancé au cours de la saison de dépôt 2024 pour certains contribuables afin d’évaluer la viabilité plus large de la plateforme.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les obligations fiscales de pré-population ou de pré-détermination en fassent partie », a déclaré le commissaire de l’IRS Daniel Werfel aux journalistes lors d’un appel à la presse mardi, notant la portée limitée du projet.

Cependant, l’IRS pourrait avoir la capacité future de pré-remplir près de la moitié des déclarations de revenus, selon un document de travail 2022 du Bureau national de la recherche économique.

Il est possible que l’agence puisse correctement remplir automatiquement environ 62 à 73 millions de déclarations avec les informations dont elle dispose déjà, ce qui couvrirait 41% à 48% des contribuables, ont découvert des chercheurs du département du Trésor, de la Réserve fédérale de Minneapolis et du Dartmouth College.

Le document était basé sur un échantillon aléatoire d’environ 350 000 déclarations de revenus de particuliers de 2019, et la précision était la plus élevée chez les déclarants à revenu faible à modéré. Les erreurs étaient plus susceptibles de se produire à mesure que les déductions détaillées augmentaient.