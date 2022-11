Des décisions douteuses causent la défaite du Ghana face au Portugal

La défaite 3-2 que le Ghana a subie contre le Portugal est le résultat de la formation de départ douteuse d’Otto Addo. Ensuite, un penalty controversé a renversé toute résistance des Ghanéens dans le match.

Bricolage tactique

Au cours des neuf matchs précédents, Addo a entraîné pour le Ghana, il a mis en place un dos cinq à son onze de départ une fois. Le Ghana perd contre le Japon 4-1 en demi-finale de la Kirin Cup en utilisant la tactique. Lors de leur dernier match avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les Black Stars battent la Suisse 2-0 en utilisant une formation 4-2-3-1. Le choix d’utiliser un back five contre l’attaque dynamique et polyvalente de The Navigators est compréhensible. Cependant, les choix en défense et au milieu de terrain entravent la prémisse.

La décision de titulariser Baba Rahman plutôt que Gideon Mensah au poste d’ailier gauche continue de déconcerter les supporters ghanéens. En plaisantant, Rahman a le surnom de général dans «l’armée de prêt» de Chelsea. Le club l’a envoyé sept fois en prêt, y compris son passage actuel à Reading.

La décision de faire jouer un joueur hors de forme de la deuxième division anglaise plutôt qu’un joueur performant en Ligue 1 est déroutante. La sélection d’Alidu Seidu à l’arrière droit contre Tariq Lamptey et Denis Odoi est sans doute la pire décision d’Addo avant le match. Seidu était dépassé et aurait pu recevoir un carton rouge pour sa tentative de coup de tête sur Joao Felix.

Les décisions s’avèrent cruciales dans la défaite du Ghana contre le Portugal

Jouer un double pivot devant un arrière trois donne au Ghana une configuration pragmatique et oblige Mohammed Kudus à être le seul joueur au milieu à tenter de créer des occasions. La première mi-temps compte deux occasions manquées par Cristiano Ronaldo pour donner l’avantage à son pays. Un penalty est accordé à la 64e minute lorsque Mohammed Salisu rencontre l’agent libre et un contact minimal est établi. Après le match, Addo exprime que les arbitres ont fait une erreur en accordant le coup de pied.

«Je pense que vous devriez demander à l’arbitre; Je n’ai aucune preuve pour cela, s’il aurait décidé différemment pour quelqu’un d’autre de jouer le penalty. Mais on jouait au ballon et il y a eu un contact de joueurs. Je ne sais pas ce qu’ils faisaient, je ne sais pas s’ils ne faisaient pas attention, je ne sais pas si le VAR ne faisait pas attention. Si je regarde ce moment, c’est juste incroyable. Si vous regardez la rediffusion, nous jouions le ballon et c’était en fait une faute contre eux, pas contre nous.

Avancer

À la 73e minute, Kudus récupère le ballon dans la surface de réparation du Portugal et lance un centre bas qui est rencontré par le pied droit du capitaine Andre Ayew pour égaliser le match. Peu de temps après, Addo décide de remplacer Kudus et Ayew, ses deux meilleurs attaquants. Le Portugal repart devant à la 78e minute lorsque Joao Felix profite du mauvais positionnement de Rahman lors d’une contre-attaque et marque. Deux minutes plus tard, Rafael Leao marque après que Lamptey a été poussé sur le terrain et ne revient pas pour défendre l’ailier gauche.

La tête d’Osman Bukari à la 89e minute rend le match 3-2 et redonne espoir au Ghana. La prolongation prolongée donne 10 minutes aux Black Stars pour trouver un égaliseur. Bukari le fait presque lorsqu’il vole le ballon au gardien Diogo Costa mais sa glissade ne lui permet pas de tirer au but et le Ghana chute lors de son premier match du Groupe H.

Le Ghana a encore une chance d’avancer. La Corée du Sud et l’Uruguay ont subi un match nul sans but lors de leur rencontre de la première journée. Addo doit s’améliorer pour donner une chance aux Black Stars.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon