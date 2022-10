Des déchets radioactifs découverts dans une école primaire du Missouri

FLORISSANT, Mo. (AP) – Il y a une contamination radioactive importante dans une école primaire de la banlieue de Saint-Louis où des armes nucléaires ont été produites pendant la Seconde Guerre mondiale, selon un nouveau rapport de consultants en enquête environnementale.

Le rapport de Boston Chemical Data Corp. a confirmé les craintes de contamination à l’école élémentaire Jana dans le district scolaire de Hazelwood à Florissant soulevées par une précédente étude de l’Army Corps of Engineers.

Le nouveau rapport est basé sur des échantillons prélevés en août dans l’école, selon le St. Louis Post-Dispatch. Boston Chemical n’a pas précisé qui ou quoi avait demandé et financé le rapport.

“J’avais le cœur brisé”, a déclaré Ashley Bernaugh, présidente de l’association parents-enseignants Jana qui a un fils à l’école. “Cela semble tellement cliché, mais cela vous coupe le souffle.”

L’école se trouve dans la plaine inondable de Coldwater Creek, qui a été contaminée par des déchets nucléaires provenant de la production d’armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les déchets ont été déversés sur des sites proches de l’aéroport international de St. Louis Lambert, à côté du ruisseau qui se jette dans la rivière Missouri. Le Corps nettoie le ruisseau depuis plus de 20 ans.

Le rapport du Corps a également trouvé une contamination dans la zone, mais à des niveaux beaucoup plus bas, et il n’a prélevé aucun échantillon à moins de 300 pieds de l’école. Le rapport le plus récent comprenait des échantillons prélevés dans la bibliothèque, la cuisine, les salles de classe, les champs et les terrains de jeux de Jana.

Les niveaux de l’isotope radioactif plomb-210, du polonium, du radium et d’autres toxines étaient “bien supérieurs” à ce que Boston Chemical avait prévu. Des échantillons de poussière prélevés à l’intérieur de l’école se sont avérés contaminés.

L’inhalation ou l’ingestion de ces matières radioactives peut causer des blessures importantes, selon le rapport.

“Un important programme de rattrapage sera nécessaire pour mettre les conditions de l’école en conformité avec les attentes”, indique le rapport.

Le nouveau rapport devrait être un sujet majeur lors de la réunion du conseil scolaire de Hazelwood mardi. Le district a déclaré dans un communiqué qu’il consulterait ses avocats et experts pour déterminer les prochaines étapes.

“La sécurité est absolument notre priorité absolue pour notre personnel et nos étudiants”, a déclaré samedi la présidente du conseil d’administration, Betsy Rachel.

Christen Commuso de la Missouri Coalition for the Environment a présenté les résultats de l’étude du Corps à la commission scolaire en juin après en avoir obtenu une copie par le biais d’une demande de Freedom of Information Act.

« Je ne voudrais pas que mon enfant fréquente cette école », a-t-elle déclaré. “L’effet de ces toxines est cumulatif.”

