Des “décennies” pour réparer les lignes ferroviaires qui flambent et la fonte du tarmac pour la crise climatique, prévient le ministre

Il faudra des “décennies” pour réparer l’infrastructure en ruine du Royaume-Uni pour l’urgence climatique, a averti un ministre, alors que le pays se prépare à sa journée la plus chaude de tous les temps.

Les problèmes de flambage des voies ferrées, d’affaissement des lignes aériennes et de fonte du tarmac des routes se répéteront pendant de très nombreuses années, a déclaré Grant Shapps dans un sombre message au public.

Le secrétaire aux Transports a convenu que le gouvernement avait été averti à l’avance de la vague de chaleur actuelle – mais a fait valoir qu’il fallait «des décennies pour construire et remplacer» les infrastructures touchées.

“Une grande partie de notre infrastructure n’est tout simplement pas conçue pour ces types de températures”, a déclaré M. Shapps, ajoutant: “Et nous allons le voir beaucoup plus régulièrement.

«Nous savons que nous avons vu bon nombre des journées les plus chaudes jamais enregistrées au cours des 10 à 15 dernières années. Nous allons donc voir cela plus – et c’est une énorme infrastructure à remplacer.

Interrogé, le Nouvelles du ciel, si “nous allons avoir ce genre de problème est à venir”, M. Shapps a répondu: “Nous le sommes. Et idem avec des choses comme le tarmac sur les routes.

“Il y a un long processus de remplacement et de mise à niveau pour résister à des températures, soit très chaudes, soit parfois beaucoup plus froides qu’auparavant – et ce sont les impacts du réchauffement climatique.”

Le réseau ferroviaire ne peut supporter que des températures de 35 °C – inférieures à celles de l’Espagne (45 °C) et de l’Arabie saoudite (50 °C) – car une chaleur supérieure à 40 °C « semblait impossible ».

“Il n’a jamais été imaginé que le Royaume-Uni en aurait besoin. Il est clair que nous le ferons à l’avenir », a déclaré M. Shapps.

L’admission intervient après qu’un ministre du Cabinet Office a refusé de témoigner sur l’adaptation des infrastructures au changement climatique – dans ce que les travaillistes ont qualifié de dernière preuve du «gouvernement zombie» de Boris Johnson.

Michael Ellis, qui assiste au cabinet, a annulé sa comparution devant le Comité mixte sur la stratégie de sécurité nationale avec un préavis d’une semaine seulement.

Le comité a riposté en annonçant qu’il ne semblait pas y avoir de ministre responsable de la stratégie de résilience climatique, ce qui suggérait un “trou majeur au centre du gouvernement”.

Margaret Beckett, la principale députée travailliste, a déclaré: “Nous sommes plutôt choqués que le Cabinet Office ait décidé de ne pas envoyer de ministre pour témoigner sur ce sujet.”

Il a suggéré “qu’il ne se passe pas grand-chose au Cabinet Office pour faire face à ce risque très réel pour la sécurité nationale, ou du moins que le ministre n’y est pas impliqué”, a-t-elle déclaré.

Roger Hargreaves, chef du secrétariat des contingences civiles au Cabinet Office, qui a remplacé Ellis, a déclaré que le ministre n’est pas responsable de la coordination des politiques pour les infrastructures nationales essentielles.

Mais, lorsque l’ancien secrétaire du cabinet Lord Butler lui a demandé si M. Ellis avait la responsabilité globale de la stratégie de résilience, M. Hargreaves a répondu: “Oui”.