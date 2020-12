GENÈVE – Plus d’un quart de siècle après la fin des guerres civiles sanglantes au Libéria, le célèbre commandant rebelle Alieu Kosiah a comparu jeudi devant un tribunal pénal suisse pour faire face à des accusations allant de meurtre à manger le cœur d’une victime.

L’audience, dans la paisible ville alpine de Bellinzone, marque la première fois qu’un Libérien a été traduit en justice spécifiquement pour des atrocités dans la première des guerres civiles consécutives du pays, de 1989 à 1997. Le conflit a éclaté de nouveau de 1999 à 1997. 2003 et dans l’ensemble, les guerres auraient causé un quart de million de morts.

Les auteurs libériens n’ont jamais été jugés dans leur propre pays, même si une commission vérité et réconciliation a recommandé il y a plus d’une décennie la création d’un tribunal pour les crimes de guerre. D’anciens seigneurs de guerre se libèrent et détiennent une partie du Libéria bureaux les plus élevés.

Le président du Libéria, l’ancien footballeur international George Weah, a fait pression pour que le tribunal soit créé alors qu’il était dans l’opposition. Un an après le début de sa présidence, il a dit aux Nations Unies qu’il répondrait à la «chœur montant de voix»Appelant à la cour. Mais deux ans plus tard, il n’existe toujours pas de tel tribunal et aucune poursuite pour crimes de guerre n’a été engagée.