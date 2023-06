Des décennies de recherche détruites après que le nettoyeur ait éteint le bip du congélateur de laboratoire, selon un procès | Nouvelles américaines

Un nettoyeur a éteint un congélateur dans une université – ce qui a ruiné des décennies de recherche, selon un procès d’un million de dollars.

L’Institut polytechnique Rensselaer a intenté une action en justice contre une entreprise de nettoyage, après qu’un de ses employés ait tenté d’arrêter un « bip gênant » en éteignant le congélateur.

L’institution basée à New York a utilisé Daigle Cleaning Systems Inc pour nettoyer son laboratoire Cogswell Building entre août 2000 et novembre 2020, selon le procès.

Le congélateur de la pièce a été réglé à -80 ° C, le procès affirmant que même « une petite fluctuation de température de trois degrés causerait des dommages catastrophiques et de nombreuses cultures cellulaires et échantillons pourraient être perdus ».

Les documents judiciaires ont déclaré que la recherche avait le potentiel d’être « révolutionnaire » dans le travail de la chimie et de la biologie chimique.

Il est allégué que le congélateur était réglé pour sonner s’il montait à -78 ° C ou à -82 ° C, et cette alerte s’est déclenchée le 14 septembre 2020, bien qu’un professeur et son équipe aient trouvé que les échantillons étaient sûrs à -78 ° C.

Le fabricant du congélateur a été appelé pour effectuer des réparations d’urgence, mais les restrictions liées au COVID-19 ont empêché le service d’être effectué avant le 21 septembre.

Dans le cadre d’un litige, l’établissement a déclaré que l’équipe avait mis en place des protections maximales sur le congélateur, notamment en installant un boîtier de verrouillage de sécurité sur sa prise et sa prise, mais le 17 septembre, le nettoyeur, Joseph Herrington, a déclaré avoir entendu des « alarmes gênantes », a déclaré son avocat à NBC. Nouvelles.

M. Herrington aurait craint que les disjoncteurs ne soient éteints et aurait tenté de les rallumer.

« La mesure prise par Herrington était une erreur dans sa lecture du panneau », selon un rapport d’incident cité dans le procès.

« Il a en fait déplacé les disjoncteurs de la position » marche « à la position » arrêt « vers 20h30. À la fin de l’entretien, il ne semblait toujours pas croire qu’il avait fait quelque chose de mal, mais essayait simplement d’aider. «

En savoir plus:

Un enregistrement émerge de Trump discutant de papiers secrets après la présidence

Le marié meurt 10 minutes après s’être marié

La recherche était « irrécupérable »

Le lendemain, le personnel a trouvé le congélateur éteint et la température à -32 ° C.

« Le personnel de recherche diplômé a découvert que le congélateur était éteint et que la température avait augmenté au point de détruire la recherche contenue », indique la plainte, ajoutant que « la majorité des spécimens ont été compromis, détruits et rendus irrécupérables, démolissant plus de 20 ans de recherche ».

M. Herrington n’est pas un accusé nommé dans l’affaire, mais l’entreprise pour laquelle il travaille l’est.

Le procès a déclaré: « Sur information et conviction, Joe Herrington est une personne ayant des besoins spéciaux.

« Malgré ces connaissances, l’accusé n’a pas formé correctement Joe Herrington avant et pendant que Joe Herrington remplissait ses fonctions d’employé de l’accusé. »

La société n’a pas renvoyé une demande de commentaire sollicitée par NBC News, le réseau partenaire américain de Sky.

Le travail a été décrit par l’équipe du professeur comme « la conversion de l’énergie solaire dans les systèmes de photosynthèse; la capter et la convertir en énergie utilisable ».

Les dommages s’élèveraient à plus d’un million de dollars.