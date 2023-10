Des décennies avant Snowden, ce patriote américain menait la guerre contre la surveillance illégale aux États-Unis — RT World News

Dans les années 1970, le capitaine de l’armée américaine Christopher Pyle a dévoilé l’espionnage intérieur des agences gouvernementales.

En 1970, un capitaine de l’armée américaine s’est déchaîné après avoir découvert que l’armée surveillait les dissidents à travers le pays, déclenchant ainsi la première tentative des temps modernes pour apprivoiser les services de renseignement américains.

En 1968, près d’un demi-siècle avant que le monde n’entende le nom d’Edward Snowden, l’ancien sous-traitant de la NSA qui a dénoncé un système de surveillance mondial géré par les États-Unis, de Christopher Pyle, un capitaine de l’armée qui enseignait le droit à l’école du renseignement de l’armée à Fort Holabird, dans le Maryland, était sur le point de faire quelque chose de non moins mémorable.

Après que Pyle ait terminé l’une de ses conférences populaires sur les troubles civils, qui portait sur la manière dont l’armée pouvait mieux réprimer les émeutes en ces temps très instables, un officier militaire directement impliqué dans de telles opérations l’a approché pour lui demander une réunion. Quelques jours plus tard, Pyle a été escorté dans un grand entrepôt qui avait autrefois été utilisé pour assembler des locomotives ferroviaires. Dans son livre de 2006, No Place to Hide, Robert O’Harrow a décrit ce qui s’est passé ensuite.

« Pyle est entré dans la cage, où un officier lui a montré des livres contenant des photos d’identité. Il regarda le premier volume et vit un visage familier. Il s’agissait de Ralph David Abernathy, l’assistant de Martin Luther King. Les officiers ont appelé ces livres la « liste noire ».















« À l’extérieur de la cage, Pyle a vu plus d’une douzaine de télétypes. Le chef du CONUS [acronym for Continental United States] La section des renseignements lui a dit qu’elle crachait des rapports émanant de quelque mille cinq cents agents de l’armée sur des manifestations rassemblant vingt personnes ou plus. Pyle commençait à comprendre à quel point il avait été naïf. Il commença à formuler un plan. Il allait bientôt quitter l’armée. Il pouvait dire au monde ce qui se passait. Lorsqu’il a rejoint l’armée, il a prêté serment de défendre le pays contre tous les ennemis, ici et à l’étranger. Dans son esprit, cela incluait désormais les opérations de renseignement de l’armée. Ils ont rendu leurs badges de sécurité et ont quitté le bâtiment.

C’est ainsi qu’est né l’un des lanceurs d’alerte les plus importants de l’après-Seconde Guerre mondiale.

En janvier 1970, Pyle, désormais citoyen privé à part entière, écrivit un article pour le Washington Monthly intitulé « CONUS Intelligence : The Army Watches Civilian Politics ». Le paragraphe d’ouverture explosif disait tout : « [t]L’armée américaine surveille de près l’activité politique civile aux États-Unis. Près de 1 000 enquêteurs en civil… suivent les manifestations politiques de toutes sortes – depuis les rassemblements du Klan en Caroline du Nord jusqu’aux discours anti-guerre à Harvard.

Immédiatement, certains médias américains sont passés à l’action alors que les journalistes ont commencé à harceler le ministère de la Défense et l’armée américaine pour déterminer la véracité de leurs affirmations. Cependant, étant donné l’extrême proximité de Pyle avec le sujet en question, il est vite devenu clair que l’Oncle Sam s’est fait prendre la main dans le pot à biscuits proverbial.

Les révélations de Pyle ont suffi à inciter le Congrès, ainsi qu’un grand nombre d’avocats plaidants, à s’asseoir et à en prendre note. Le président de la sous-commission judiciaire du Sénat sur la Constitution, le sénateur Samuel James Ervin, se décrit lui-même comme «avocat de pays» de Caroline du Nord, a travaillé avec Pyle pour enquêter et dénoncer le programme clandestin d’espionnage domestique.

Pyle et Ervin ont finalement passé d’innombrables heures à témoigner devant diverses réunions du Congrès sur une période de plusieurs années. Le premier fruit de leurs travaux est venu avec l’adoption de la loi sur la protection de la vie privée de 1974. Signée par le président Gerald R. Ford le 31 décembre 1974, la législation stipule : « Aucune agence ne doit divulguer un document contenu dans un système de documents par quelque moyen de communication que ce soit à une personne ou à une autre agence, sauf à la suite d’une demande écrite de la personne à qui l’information a été adressée ou avec son consentement écrit préalable. le dossier concerne… » En d’autres termes, même si la loi n’a pas réellement empêché l’armée américaine ou les agences de renseignement d’infiltrer les groupes d’action civile et les manifestations publiques, elle a empêché les autorités fédérales de divulguer l’identité des militants à leur insu.

À cette fin, Pyle a été consultant auprès de trois comités du Congrès : le sous-comité sur les droits constitutionnels du comité judiciaire (1971-1974), le comité sur les opérations gouvernementales (1974) et le comité spécial chargé d’étudier les opérations gouvernementales en matière de renseignement. Activités (1975).

Selon Pyle, suite à ces enquêtes réussies, «l’ensemble du commandement du renseignement de l’armée américaine a été aboli et tous ses dossiers ont été brûlés. » Pour ses actions, Pyle s’est retrouvé sur la liste notoire du président Richard Nixon de l’époque.Liste des ennemis.

Cependant, compte tenu de la gravité de leurs conclusions globales, les enquêtes du Congrès déclenchées par le capitaine de l’armée américaine ne se sont pas arrêtées là.

1975, « l’année du renseignement »

Le 27 janvier 1975, par un vote de 82 voix contre 4, le Sénat américain créa le Comité Church, présidé par le sénateur démocrate Frank Church, pour examiner plus en détail les abus commis par la Central Intelligence Agency (CIA), la National Security Agency (NSA). ), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l’Internal Revenue Service (IRS). La Chambre a mené sa propre série d’enquêtes avec la Commission Pike et la Commission Rockefeller, incitant ainsi les médias à qualifier 1975 d’« Année du renseignement », et non d’une manière flatteuse pour la communauté du renseignement.















Pyle a prêté son expertise à l’ambitieux comité Church, dirigé par le sénateur de l’Iowa Frank Church, qui a découvert un certain nombre d’activités douteuses, contraires à l’éthique et carrément illégales de la CIA entre 1959 et 1973. Détaillées dans une série de rapports surnommés les « joyaux de la famille ».‘, ces activités comprenaient la surveillance physique des journalistes, la collecte de dossiers sur près de 10 000 Américains liés au mouvement anti-guerre, le financement de recherches sur la modification des comportements sur des sujets involontaires et des complots visant à assassiner des dirigeants étrangers, notamment le président cubain Fidel Castro et le dirigeant congolais Patrice Lumumba.

Cependant, la découverte la plus marquante faite par le Comité Church a été celle du projet SHAMROCK. Créée en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1970, la NSA s’est vu confier l’autorité secrète d’accéder à tous les télégrammes entrants, sortants et en transit via la Western Union et ses associés RCA et ITT. Au plus fort du projet SHAMROCK, 150 000 messages ont été capturés et analysés par le personnel de la NSA en un mois. Les informations pertinentes contenues dans ces messages ont ensuite été transmises à d’autres agences de renseignement, notamment la CIA, le FBI, les services secrets et le ministère de la Défense. Cela a constitué la base de ce qu’on appelle la « liste de surveillance » des années 1970, qui comprenait des milliers de citoyens américains, dont des politiciens de haut rang, des célébrités, des universitaires et des militants anti-guerre.

Les résultats ont amené le sénateur Frank Church à conclure que le projet SHAMROCK était «probablement le plus grand programme gouvernemental d’interception jamais entrepris touchant les Américains. »

Sur la base des recommandations du Church Committee, le Congrès a adopté la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978. En vertu de la FISA, le gouvernement est tenu d’obtenir des mandats d’un tribunal spécial pour effectuer une surveillance électronique contre des individus. Un tel mandat nécessite «raison probable de croire» que la cible de la surveillance est un gouvernement ou une organisation étrangère, ou un de ses agents, «se livrer à des activités clandestines de renseignement ou au terrorisme international», selon une clarification du ministère de la Justice (DOJ).

Pourtant, comme nous le verrons, même cet obstacle législatif mineur s’avérerait trop lourd pour l’administration Bush dans sa guerre contre le terrorisme.

La vie privée à l’ère du terrorisme

Le travail inlassable de la Commission Church a été mis à l’épreuve au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, alors que les législateurs américains des deux côtés de l’allée politique étaient prêts à sacrifier la vie privée des citoyens au nom de la sécurité nationale. Ainsi, moins d’une semaine après que trois avions détournés ont renversé le World Trade Center et endommagé le Pentagone, tuant quelque 3 000 personnes dans le processus, l’un des plans les plus complets de surveillance des civils et des individus américains dans le monde – le USA PATRIOT ACT (un acronyme de « Uniting and Strengthening America by Provider Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act » – était déjà en cours de diffusion auprès des membres du Congrès.

La partie la plus controversée du Patriot Act est sans doute contenue dans l’article 215 du document de 342 pages, qui appelle à des pouvoirs gouvernementaux étendus contre les entreprises privées et publiques, les individus et la vie privée. Plus important encore, l’article 215 a supprimé l’exigence selon laquelle la cible de la recherche de documents devait être un citoyen non américain et «un agent d’une puissance étrangère. Les citoyens américains étaient désormais également des cibles légitimes.

Au Sénat, le Patriot Act a été adopté par 99 voix contre 1. Le seul sénateur à avoir voté contre était le démocrate du Wisconsin, Russell Feingold. « Il n’y a pas de doute,» a-t-il déclaré devant le Sénat avant le vote historique, « que si nous vivions dans un État policier, il serait plus facile d’attraper les terroristes… Mais ce ne serait pas un pays dans lequel nous voudrions vivre. »

Même avec cet élargissement des pouvoirs de surveillance, le président américain de l’époque, George W. Bush, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » mondiale qu’il a déclarée à la suite des événements du 11 septembre, a ordonné à la NSA d’écouter les communications d’un nombre incalculable de personnes. personnes aux États-Unis, y compris des citoyens, sans les mandats exigés par le tribunal de la FISA – malgré le fait qu’entre 1979 et 2005, seules quatre demandes de mandat sur plus de 15 000 ont été rejetées par le tribunal de la FISA.















Christopher Pyle, qui était toujours attaché à sa cause plus de 30 ans après avoir choisi de devenir lanceur d’alerte, a qualifié Bush « un criminel» pour avoir violé la loi FISA et a suggéré qu’il soit destitué.

« La Constitution dit qu’il doit veiller à ce que toutes les lois soient fidèlement exécutées, pas seulement celles qu’il aime,« , a déclaré Pyle lors d’une interview avec Democracy Now en 2005. « La loi dit… que la loi sur la surveillance des renseignements étrangers est la loi exclusive régissant ces interceptions internationales, et il l’a quand même violée. Et la loi stipule également que toute personne qui enfreint cette loi est coupable d’un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Au sens ordinaire de la loi, le président est un criminel.

Plus récemment, Christopher Pyle, 83 ans, qui travaille maintenant comme professeur émérite de politique au Mount Holyoke College, s’est exprimé au nom d’Edward Snowden, l’ancien sous-traitant de la NSA devenu lanceur d’alerte qui a révélé un vaste programme de renseignement mondial dirigé par les soi-disant Five Eyes. , une alliance de renseignement autrefois secrète comprenant l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

« C’est juste un Américain ordinaire » Pyle a expliqué en 2013. «Il essaie de lancer un débat dans ce pays sur quelque chose qui est d’une importance cruciale. Il doit être respecté pour cela et pris au pied de la lettre et nous devons nous attaquer aux grands problèmes, y compris la corruption de notre système qui se fait par un secret massif et par des sommes massives d’argent et de politique.»