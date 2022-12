Des décennies après l’attaque de Central Park Jogger, une ville marque son erreur

Ils sont entrés dans le coin nord-est de Central Park une nuit de 1989 et ont ensuite été poursuivis à tort pour l’attaque brutale et le viol d’une femme qui faisait du jogging. Aujourd’hui, cinq hommes noirs et latinos, qui sont allés en prison à l’adolescence et ont passé des années derrière les barreaux pour un crime qu’ils n’ont pas commis, sont honorés par la ville, qui renomme une porte du parc pour eux.

« La Porte des Exonérés », sera-t-elle appelée.

Les hommes, connus sous le nom de Central Park Five, ont été blanchis en 2002. Depuis lors, la société a essayé de comprendre et de réparer une erreur qui ne peut être réparée. Les hommes ont reçu 41 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec New York. Leur cas a fait l’objet d’un documentaire en 2012, d’un opéra lauréat du prix Pulitzer et d’une mini-série Netflix en 2019 explorant comment certaines choses auraient pu si mal tourner.

La désignation de la porte est un exemple rare d’une municipalité commémorant officiellement son erreur colossale, reconnaissant l’erreur dans le grès, gravée sur le mur à l’endroit où les adolescents sont entrés dans le parc ce soir-là.

Le projet a débuté il y a trois ans lorsque des membres du conseil d’administration de la communauté locale et des membres de Central Park Conservancy, le groupe à but non lucratif qui administre le parc pour la ville, ont commencé à discuter des moyens possibles de reconnaître l’injustice de manière publique. L’approbation finale est intervenue lundi lors d’un vote de la Public Design Commission, le panel de la ville de New York qui supervise l’art de la ville, y compris ses monuments publics.