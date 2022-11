Des débris tombent sur l’autoroute 97 sur le site d’un éboulement de 2019

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure surveille le site d’un glissement de terrain de 2019 sur la route 97 après que des débris sont tombés sur la route plus tôt cette semaine.

De petits cailloux se sont rendus sur l’autoroute à Callan Road entre Summerland et Peachland le mardi 15 novembre, selon le ministère, qui ajoute qu’ils ont depuis effectué une évaluation géotechnique de la zone et prévoient de faire une étude du site dans le les jours à venir.

“Seuls quelques petits rochers ont atteint l’autoroute, car cet endroit est doté d’un filet de protection sur la pente et de blocs de verrouillage le long du fossé pour empêcher les rochers d’entrer sur l’autoroute”, a écrit le ministère à Black Press dans un e-mail.

Un éboulement a balayé la route 97 à Callan Road en février 2019, entraînant des fermetures et la construction d’un détour temporaire sur Trout Creek Forest Service Road. Plus de 20 000 mètres cubes de roches et de débris ont été retirés du site avant la réouverture de l’autoroute, a indiqué le ministère.

Après quelques activités supplémentaires cette semaine, le ministère affirme que sa récente évaluation et son enquête à venir aideront à déterminer si d’autres travaux sont nécessaires.

L’autoroute est actuellement ouverte à la circulation dans les deux sens.

“En attendant, l’entrepreneur d’entretien du ministère surveille la pente avec des patrouilles accrues”, a déclaré le ministère.

