Des débris spatiaux s’écrasent sur la Station spatiale internationale et perforent son bras robotique « Canadarm2 »

Plus de 27 000 morceaux de débris orbitaux ou de débris spatiaux existent dans l’environnement spatial proche de la Terre. Cela représente non seulement un danger pour les vols spatiaux et les missions robotiques, mais augmente les risques de dommages potentiels pour la Station spatiale internationale (ISS). Dernièrement, un débris spatial a frappé et endommagé une partie du bras robotique de l’ISS, le Canadarm2. Le bras robotique a subi une perforation dans sa couverture thermique et des dommages à sa flèche. Heureusement, les dommages n’ont pas causé de problèmes à long terme. Les astronomes ont remarqué les dégâts pour la première fois le 12 mai lors d’une inspection. Plus tard, les chefs de mission de la NASA et de l’ASC ont évalué les dommages et confirmé que les fonctions du bras ne seraient pas affectées et qu’il resterait toujours opérationnel.

Conçu par l’Agence spatiale canadienne, le Canadarm2 s’appelle officiellement le système de télémanipulation de la station spatiale (SSRMS). La fonction principale du bras robotique en titane est de déplacer des objets à l’extérieur de la station et d’aider à l’entretien et à la réparation des ouvrages dans la station. Cela fait deux décennies que le bras est opérationnel avec l’ISS.

L’ISS orbite à environ 200 milles au-dessus de la planète, en orbite terrestre basse. La région est populaire pour le lancement de nombreux petits satellites et c’est pourquoi elle est parsemée d’une grande quantité de déchets spatiaux.

Selon le blog de l’ASC Publier, plus de 23 000 pièces ont toujours été suivies par la NASA pour éviter toute collision avec la station spatiale, mais parfois, les plus petits objets allant des particules de poussière aux taches de peinture restent non surveillés. L’ASC a en outre informé que le Canadarm2 poursuit ses activités prévues. Mais dans les deux cas, l’ASC de la NASA continuera de recueillir des données afin d’analyser en détail l’incident afin d’évaluer les risques futurs. la station spatiale Gateway prévue. Le Canadarm3 comprendra le bras principal pour effectuer des travaux à grande échelle pour les réparations et les sorties extravéhiculaires et un bras plus petit pour effectuer des tâches robotiques adroites sur la station spatiale.

