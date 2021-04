Des débris d’un sous-marin indonésien disparu avec 53 membres d’équipage ont été retrouvés après une recherche de trois jours.

Les éléments trouvés dans le sous-marin manquant indiquent que le navire a coulé, a déclaré la marine indonésienne.

Les équipes de sauvetage ont désespérément cherché le sous-marin manquant avant que les approvisionnements aériens ne s’épuisent, a déclaré le chef d’état-major de la marine.

Le sous-marin KRI Nanggala-402 a disparu à environ 100 km au large de Bali tôt mercredi matin.

Six navires de guerre, un hélicoptère et 400 personnes ont été impliqués dans la recherche.

Singapour et la Malaisie ont envoyé des navires, et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont offert leur aide.





Le sous-marin de construction allemande avait mené un exercice mais n’a pas répondu et le contact a été perdu, a déclaré la marine.

Selon certains rapports, le contact avec le sous-marin a été perdu après avoir reçu l’autorisation de plonger dans des eaux plus profondes.

Un déversement d’hydrocarbures découvert près de l’endroit où le sous-marin a plongé pourrait indiquer des dommages au réservoir de carburant, ou pourrait également être un signal de l’équipage, a déclaré la marine.