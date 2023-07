Des débris de Titan retrouvés « peu de temps après » l’arrivée du navire de recherche sur le fond marin | Nouvelles du monde

Le chef de l’équipe qui a trouvé les restes du submersible Titan est devenu ému en décrivant comment un effort de sauvetage s’est transformé en une opération de récupération.

Les services de recherche pélagique ont présenté un calendrier de leur réponse à l’urgence de Titan lors d’une conférence de presse ce soir.

« Nous avons toujours été conscients de l’équipage du Titan », a déclaré aux médias Ed Cassano, PDG de la société, en décrivant ses efforts pour trouver le submersible.

« Plain et simple, nous étions concentrés sur le sauvetage », a-t-il ajouté.

Cependant, lorsque le navire de Pelagic est arrivé sur le site de l’épave du Titanic, les espoirs d’un sauvetage n’ont pas duré longtemps, a expliqué M. Cassano.

« Peu de temps après être arrivés sur le fond marin, nous avons découvert les débris du submersible Titan… à 12 heures, un sauvetage s’est transformé en récupération », a-t-il déclaré.

Étouffant ses larmes en parlant aux journalistes, M. Cassano s’est excusé et a déclaré que l’équipe traitait « beaucoup d’émotions ».

Il a demandé à chacun de reconnaître la « gravité de l’événement » et de « respecter la gamme d’émotions » ressentie par les personnes impliquées.

M. Cassano a déclaré que son équipe était « l’atout principal » pour « effectuer le sauvetage » dans le cadre d’une flotte de navires.

Il a déclaré: « Notre plan de sauvetage consistait – immédiatement après avoir trouvé Titan – à s’accrocher à elle le plus rapidement possible et à commencer sa récupération. »

Apparemment bouleversé par le drame, il a ajouté : « C’était fou… »

Les garde-côtes américains ont révélé jeudi que restes humains présumés avaient été récupérés après que les débris de l’engin aient été ramenés à terre.

La nature et l’étendue des vestiges éventuels récupérés sur le site n’ont pas été précisées.

Les cinq hommes à bord du submersible OceanGate ont été tués après Titanqui aurait subi une implosion catastrophique, était en route vers l’épave du Titanic.

On pense que le navire de 21 pieds a implosé le 18 juin alors qu’il effectuait sa descente, avec des débris situés à environ 12 500 pieds sous l’eau et à environ 1 600 pieds du Titanic au fond de l’océan Atlantique.

Père britannique et fils de 19 ans Shahzada et Suleman Dawood ont été tués à bord du navire, ainsi que le milliardaire britannique Hamish Harding.

Deux autres personnes à bord – le directeur général d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, et le sous-pilote français Paul-Henri Nargeolet – sont également décédés.

L’implosion du Titan a soulevé des questions sur la sécurité des opérations privées d’exploration sous-marine.

La Gendarmerie royale du Canada avait précédemment déclaré qu’elle enquêtait sur les cinq décès.

Pendant ce temps, les enquêteurs de sécurité du Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada ont enquêté sur le principal navire de soutien de Titan, le Polar Prince, après son amarrage dans le port de St John samedi.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage – impliquant des navires sur l’eau, des avions et des véhicules télécommandés (ROVS) sous l’eau – a été lancée après que Titan a perdu la communication avec le Polar Prince, une heure et 45 minutes après le début de la descente de deux heures vers l’épave le 18 Juin.

Le navire a été porté disparu huit heures après la perte de communication.

La mission de sauvetage s’est terminée cinq jours plus tard lorsque des débris ont été retrouvés à environ 487 m de l’épave du Titanic.