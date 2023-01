Des débris de roquettes retrouvés en Moldavie, de la guerre d’à côté

CHISINAU, Moldavie (AP) – Les autorités moldaves ont déclaré samedi que les restes d’une roquette “provenant des attaques aériennes de la Russie contre l’Ukraine” avaient été retrouvés par des agents des frontières dans un village du nord près de la frontière du pays avec l’Ukraine déchirée par la guerre.

Le ministère moldave de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué que les débris de roquettes avaient été découverts dans le village de Larga, dans le comté de Briceni, et qu’une équipe anti-bombes avait été déployée dans la zone, qui avait été bouclée.

Le ministère n’a pas précisé quand la roquette a été tirée ni qui l’a tirée. Des photographies des débris publiées sur la page Facebook du ministère montrent ce qui semble être un fouillis de fils électriques et une partie du boîtier de la fusée au milieu d’un champ.

La Première ministre moldave, Natalia Gavrilita, a réagi samedi à l’incident en condamnant les dernières attaques de la Russie contre l’Ukraine, et a exprimé son “indignation pour le manque de respect de la souveraineté de la République de Moldavie” après que son “espace aérien ait de nouveau été envahi aujourd’hui”.

“Il n’y a aucune justification politique, historique et plus encore morale pour tuer des civils et attaquer l’infrastructure qui assure la survie d’une population”, a-t-elle déclaré.

C’est le troisième incident de ce type à avoir sonné l’alarme en Moldavie, qui n’est pas membre de l’Union européenne ni de l’OTAN. Fin octobre, un missile russe a atterri dans la ville frontalière de Naslavcea, et le mois dernier, des débris de missiles ont été retrouvés dans un verger d’une autre ville proche de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministère moldave de l’Intérieur a ajouté dans sa déclaration qu’il avait renforcé les patrouilles frontalières en réponse au conflit en Ukraine voisine.

The Associated Press