Des débris de roquettes chinoises s’écrasent sur terre – et personne ne sait où

Le dernier lancement par la Chine d’une énorme fusée est, une fois de plus, alarmant que les débris vont s’écraser sur la surface de la Terre dans un endroit incertain et à grande vitesse.

Mais la taille de la fusée lourde – elle mesure 53,6 mètres (176 pieds) de haut et pèse 837 500 kilogrammes (plus de 1,8 million de livres) – et la conception risquée de son processus de lancement ont conduit les experts à craindre que certains débris de son étage central pourrait ne pas se consumer en rentrant dans l’atmosphère terrestre.