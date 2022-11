Des débris de la navette spatiale Challenger détruite retrouvés au fond de l’océan 36 ans plus tard

Une grande partie de la navette spatiale Challenger détruite a été retrouvée enterrée dans le sable au fond de l’Atlantique, plus de trois décennies après la tragédie qui a tué un instituteur et six autres personnes.

Centre spatial Kennedy de la NASA annoncé la découverte Jeudi.

« Bien sûr, les émotions reviennent, n’est-ce pas ? a déclaré Michael Ciannilli, un responsable de la NASA qui a confirmé l’authenticité du reste.

Quand il a vu la séquence vidéo sous-marine, “Mon cœur a raté un battement, je dois dire, et cela m’a ramené en 1986 … et à ce que nous avons tous traversé en tant que nation.”

C’est l’un des plus gros morceaux de Challenger trouvés dans les décennies qui ont suivi l’accident, selon Ciannilli, et le premier vestige à être découvert depuis que deux fragments de l’aile gauche se sont échoués en 1996.

Ce qu’ils découvrent au large des côtes de la Floride, à l’extérieur du Triangle, marque la première découverte d’épave de la navette spatiale Challenger de 1986 en plus de 25 ans. Ne manquez pas la première de The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters le mardi 22 novembre à 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK —@L’HISTOIRE

Des plongeurs pour un documentaire télévisé sur History Channel ont repéré la pièce pour la première fois en mars alors qu’ils cherchaient l’épave d’un avion de la Seconde Guerre mondiale. La NASA a vérifié par vidéo il y a quelques mois que la pièce faisait partie de la navette qui s’est brisée peu après le décollage le 28 janvier 1986.

Les sept personnes à bord ont été tuées, dont la première institutrice à destination de l’espace, Christa McAuliffe.

La vidéo sous-marine a fourni “des preuves assez claires et convaincantes”, a déclaré Ciannilli.

La pièce mesure plus de 4,5 mètres sur 4,5 mètres, et probablement plus grande car une partie est recouverte de sable. Parce qu’il y a des tuiles thermiques carrées sur la pièce, on pense qu’elle provient du ventre de la navette, a déclaré Ciannilli.

L’avenir des débris n’est pas clair

Le fragment reste au fond de l’océan juste au large de la côte de la Floride près de Cap Canaveral alors que la NASA détermine la prochaine étape. Il reste la propriété du gouvernement américain. Les familles des sept membres d’équipage du Challenger ont été informées.

“Nous voulons nous assurer que quoi que nous fassions, nous faisons ce qu’il faut pour l’héritage de l’équipage”, a déclaré Ciannilli.

Environ 107 tonnes métriques de débris Challenger ont été récupérées depuis l’accident. Cela représente environ 47 % de l’ensemble du véhicule, y compris des parties des deux boosters à carburant solide et du réservoir de carburant externe.

La navette spatiale Challenger décolle du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, le 28 janvier 1986. Peu de temps après, le Challenger explose, tuant l’équipage de sept personnes à bord. (Thom Baur/Associated Press)

La majeure partie de l’épave récupérée reste enterrée dans des silos de missiles abandonnés à la station de la Force spatiale de Cap Canaveral. L’exception est un panneau de navette latéral gauche exposé au complexe des visiteurs du Kennedy Space Center, à côté du cadre de fenêtre carbonisé du cockpit de la navette Columbia, qui s’est brisée au-dessus du Texas lors de sa rentrée en 2003, tuant sept astronautes.

Beaucoup moins a été récupéré de Columbia – 38 tonnes métriques représentant 38% de la navette. Les restes de Columbia sont entreposés dans des bureaux convertis à l’intérieur de l’immense hangar de Kennedy.

Lancé par une matinée exceptionnellement froide, Challenger a été renversé par des joints toriques érodés dans le servomoteur droit. Columbia s’est retrouvée avec une aile gauche coupée, le résultat de la rupture de l’isolation en mousse du réservoir de carburant externe au décollage. La mauvaise gestion a également été mise en cause.

Un documentaire de History Channel détaillant la dernière découverte de Challenger sera diffusé le 22 novembre.