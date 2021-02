Des débris d’avion américain tombent du ciel au-dessus des maisons de Denver

Des morceaux d’un avion américain sont tombés samedi sur la banlieue de Denver, manquant de peu une maison, après la panne d’un de ses moteurs.

L’avion United Airlines a effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité et personne à bord ou au sol n’a été blessé, ont déclaré les autorités.

La Federal Aviation Administration a déclaré dans un communiqué que le Boeing 777-200 était revenu à l’aéroport international de Denver après avoir subi une panne du moteur droit peu de temps après le décollage.

Le vol 328 volait de Denver à Honolulu lorsque l’incident s’est produit, a ajouté l’agence.

United Airlines a déclaré dans un communiqué qu’il y avait 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord. Tous les passagers devaient être réservés sur un nouveau vol à destination d’Hawaï, a indiqué la compagnie aérienne.

Le département de police de Broomfield a publié des photos sur Twitter montrant de gros morceaux de débris circulaires appuyés contre une maison de la banlieue, située à environ 40 km au nord de Denver. La police demande à quiconque a été blessé de se manifester.

Les passagers ont raconté les événements qui ont conduit à la chute des pièces de l’avion, qui ont commencé à se déplier peu de temps après le décollage de l’avion rempli de vacanciers.

L’avion était presque à l’altitude de croisière et le commandant de bord faisait une annonce par interphone lorsqu’une grande explosion a secoué la cabine, accompagnée d’un flash lumineux.

«L’avion a commencé à trembler violemment, nous avons perdu de l’altitude et nous avons commencé à descendre», a déclaré David Delucia, qui était assis directement de l’autre côté de l’allée du côté avec le moteur en panne. «Au début, je pensais que nous avions terminé. Je pensais que nous allions tomber. «

Delucia et sa femme ont pris leurs portefeuilles contenant leur permis de conduire et les ont mis dans leurs poches afin que «au cas où nous descendions, nous pourrions être identifiés», a déclaré Delucia, qui était encore secoué alors qu’il attendait de prendre un autre vol pour Honolulu. .

Sur le terrain, des témoins ont également entendu l’explosion et ont eu peur pour les personnes à bord.

Tyler Thal, qui vit dans la région, a déclaré à l’Associated Press qu’il était en promenade avec sa famille lorsqu’il a remarqué un gros avion commercial volant anormalement bas et a sorti son téléphone pour le filmer.

«Pendant que je le regardais, j’ai vu une explosion, puis le nuage de fumée et des débris en tomber. C’était comme une tache dans le ciel, et pendant que je regarde ça, je raconte à ma famille ce que je viens de voir, puis nous avons entendu l’explosion », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. «L’avion a continué en quelque sorte, et nous ne l’avons pas vu par la suite.»

Thal a été soulagé d’apprendre que personne n’a été blessé ou tué à cause de ce qu’il a vu.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait une traînée de fumée derrière l’avion alors qu’il volait dans les airs.

Kirby Klements était à l’intérieur de sa maison avec sa femme quand ils ont entendu un énorme son en plein essor, a-t-il déclaré. Quelques secondes plus tard, le couple a vu un énorme morceau de débris voler devant leur fenêtre et dans le camion de Klements, écrasant la cabine et poussant le véhicule dans la terre.

«S’il avait été différent de 10 pieds, il aurait atterri juste au-dessus de la maison», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec l’AP. «Et si quelqu’un avait été dans le camion, il serait mort.

Le Bureau national de la sécurité des transports enquête sur l’incident.