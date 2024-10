Des débris d’appareils électroménagers provoquent un incendie dans une entreprise de recyclage de ferraille de Clearwater

« Mes enfants n’arrêtent pas de demander : ‘Où allons-nous vivre ?' »

Plus de 500 personnes ont été secourues lors de l’ouragan Milton dans les appartements Standard de Clearwater. Aujourd’hui, les survivants qui n’ont nulle part où aller ont installé leur campement dans l’herbe du parking Best Buy de l’autre côté de la rue.

Le site de dons non officiel et le refuge de Florida Best Buy ont été nettoyés