Des dauphins sauvés nagent librement depuis le sanctuaire indonésien

TOKYO (AP) – Trois grands dauphins ont été relâchés en haute mer en Indonésie samedi après des années de confinement pour le plaisir des touristes qui les touchaient et nageaient avec eux.

Alors que les drapeaux indonésiens rouges et blancs flottaient, des portes sous-marines se sont ouvertes au large de l’île de Bali pour permettre à Johnny, Rocky et Rambo de nager librement.

Le trio a été sauvé il y a trois ans de leur petite piscine dans un hôtel de villégiature auquel ils avaient été vendus après avoir passé des années à se produire dans un cirque ambulant.

Ils ont retrouvé leur santé et leur force au sanctuaire de Bali, un enclos flottant dans une baie qui offrait un environnement plus doux et plus naturel.

Lincoln O’Barry, qui a travaillé avec le gouvernement indonésien pour créer le centre de réhabilitation, de libération et de retraite Umah Lumba, a déclaré que les dauphins sont des animaux sauvages qui devraient vivre en liberté.

“Ce fut une expérience incroyablement émouvante de les voir partir”, a déclaré O’Barrry.

Le centre a été lancé en 2019 par le département des forêts de Bali et le ministère indonésien des forêts. « Umah lumba » signifie « dauphin » en indonésien.

Pendant un certain temps après l’ouverture des portes, les dauphins ont regardé l’ouverture, incertains de leur prochain mouvement. Mais après environ une heure, ils étaient en route, sautant parfois par-dessus des vagues agitées.

L’Associated Press a regardé leur sortie via un livestream en ligne. O’Barry documente la sortie avec des drones et des images sous-marines pour un film.

Le gouvernement indonésien a soutenu le sauvetage des dauphins, en collaboration avec Dolphin Project, fondé par le père de Lincoln, Ric O’Barry, qui était également à la sortie.

Ric O’Barry avait été le dresseur de dauphins pour l’émission télévisée “Flipper” des années 1960, mais il est venu plus tard pour voir le bilan imposé aux animaux. Il a depuis consacré sa vie à ramener les dauphins dans la nature.

Les employés du centre ont applaudi lorsque les dauphins ont nagé. Wahyu Lestari, coordinatrice de la réhabilitation au centre, a dit qu’elle était un peu triste de les voir partir.

“Je suis heureuse qu’ils soient libres et qu’ils retournent dans leur famille”, a-t-elle déclaré. “Ils devraient être à l’état sauvage parce qu’ils sont nés dans la nature.”

Les dauphins libérés seront suivis en mer avec un suivi GPS pendant un an. Ils peuvent revenir pour des visites au sanctuaire, bien que l’on ne sache pas ce qu’ils feront. Ils peuvent rejoindre un autre groupe, rester ensemble ou se séparer.

Les dauphins en captivité sont transportés de ville en ville, gardés dans de l’eau chlorée, détenus en isolement ou forcés d’interagir avec les touristes, entraînant souvent des blessures.

Johnny, le dauphin le plus âgé, avait des dents usées jusqu’en dessous de la ligne des gencives lorsqu’il a été secouru en 2019. Plus tôt cette année, les dentistes lui ont fourni des couronnes dentaires de style dauphin afin qu’il puisse maintenant réprimer les poissons vivants.

Johnny a été le premier des trois dauphins à nager vers la mer.

Ric et Lincoln O’Barry ont passé un demi-siècle à sauver des dauphins de la captivité dans des endroits allant du Brésil à la Corée du Sud et la libération de samedi aux États-Unis était leur première en Indonésie.

La décision du gouvernement indonésien de sauver les dauphins fait suite à une campagne d’éducation publique d’une décennie qui comprenait des panneaux d’affichage, des œuvres d’art, des programmes scolaires et une campagne demandant aux gens de ne pas acheter de billets pour les spectacles de dauphins.

Un ministre du gouvernement était sur place pour lever la porte du sanctuaire samedi.

Lincoln O’Barry a déclaré que le sanctuaire indonésien continuera d’être utilisé pour d’autres dauphins captifs. Des sanctuaires similaires sont en préparation en Amérique du Nord et en Europe, alors que d’autres spectacles de dauphins se rapprochent. Avec la réalité virtuelle et d’autres technologies, l’appréciation de la nature n’implique pas nécessairement un zoo ou un spectacle de dauphins, a-t-il déclaré.

Pourtant, les spectacles de dauphins sont toujours populaires en Chine, au Moyen-Orient et au Japon.

Au Japon, le père et le fils ont attiré l’attention sur la chasse aux dauphins dans la ville de Taiji, documentée dans le film “The Cove”, lauréat d’un Oscar en 2010. Chaque année, les pêcheurs effraient et rassemblent les dauphins dans une crique, en capturent certains pour les vendre à des spectacles de dauphins et en tuent d’autres pour se nourrir.

La viande de baleine et de dauphin est considérée comme un mets délicat dans la tradition culinaire japonaise. Mais Taiji a suscité des protestations de défenseurs de l’environnement pendant des années, y compris certains Japonais.

Les trois dauphins relâchés en Indonésie se sont rapidement retrouvés à des kilomètres (miles) dans les eaux. Mais avant leur départ, ils ont fait le tour du sanctuaire.

« Ils ont fait demi-tour et sont revenus vers nous une fois de plus, presque pour nous dire merci et au revoir. Et puis ils se sont dirigés directement vers l’océan ouvert et ont disparu », a déclaré Lincoln O’Barry.

« Où ils se dirigent ensuite, nous ne le savons pas. Mais nous leur souhaitons une bonne longue vie.

