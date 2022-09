La musique de Bollywood transcende les frontières – une vidéo virale montrant un groupe d’hommes et de femmes coréens dansant sur les airs entraînants de Nagada Sang Dhol et Tattad Tattad du film Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela prouve la même chose. Les acteurs vedettes Ranveer Singh et Deepika Padukone. La vidéo réconfortante qui a été tournée lors du festival coréen de Thanksgiving, ou festival Chuseok, le 3 septembre a été partagée par un créateur numérique indien. Les gens du monde entier dansent sur des airs populaires de films hindis, et cette fois-ci, c’était encore plus spécial car la performance faisait partie d’un programme organisé par l’IFSC.

Le festival Chuseok, également connu sous le nom de festival Hangawi, fait allusion au festival de la mi-automne ou de la lune des récoltes, semblable à de nombreuses communautés qui se tournent principalement vers l’agriculture comme moyen d’économie et d’occupation. En Corée du Sud, il est généralement marqué par un jour férié de 3 jours qui tombe le 15e jour du huitième mois du calendrier lunaire à la pleine lune, indique la légende de la vidéo. Jetez un œil aux artistes qui dansent sur des airs énergiques ici.

Ce n’est pas la première fois que les airs de Bollywood deviennent viraux à l’étranger. Cependant, peut-être depuis que le spectacle faisait partie d’un festival culturel d’un autre pays, les internautes ont été chaleureusement impressionnés par les efforts des danseurs pour organiser un bon spectacle. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont complimenté les interprètes et la vidéo, tandis que d’autres ont apprécié l’utilisateur pour l’avoir partagée sur l’application. Un utilisateur a déclaré : “Les chansons et la chorégraphie indiennes ont leur propre butin !”, tandis qu’un autre a déclaré : “Wow belle danse, et tous sont très talentueux.” De même, il faut mentionner que la culture coréenne, y compris la musique de groupes tels que BTS et Blackpink, est extrêmement populaire en Inde, avec des milliers de jeunes fans.

La vidéo partagée sur les bobines Instagram est devenue virale avec plus de 2 millions de vues et 195 733 likes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici