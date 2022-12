Des danseurs russes créent de la magie sur scène en “flottant”

Il existe de nombreuses formes de danse dans le monde entier. Chacun a une personnalité distincte qui le distingue des autres. Récemment, en raison de son style de performance unique, une vidéo d’un ensemble de danse russe se produisant sur scène est devenue virale sur Internet. Le Berezka Dance Ensemble, qui est un groupe de danseuses folkloriques russes, peut être vu dans la vidéo. Les femmes de ce groupe se déplacent tranquillement sur scène, donnant l’impression qu’elles flottent. Ce groupe, créé en Union soviétique en 1948 par le cotillon et chorégraphe russe Nadezhda Nadezhdina, est célèbre pour danser en enfilant de longues robes, flottant ou glissant sur la scène, selon le New York Times.

Internet a été surpris de voir comment ces danseurs ont réussi cet exploit inconcevable. Les danseurs, même s’ils ont été vus en train de sourire, ont dû souffrir, car cette méthode de pas flottant qu’ils tentaient d’exécuter est difficile. Mais c’est esthétiquement sympa.

La légende du message Twitter disait : Une danse #russe Bereka, où les femmes se déplacent à petits pas, si courts qu’elles semblent flotter. #MovetoRussia.

Le clip a amassé de nombreuses vues, retweets et likes sur la plateforme de microblogging. Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs points de vue dans la section des commentaires. « Comme je l’aime ! C’est un excellent art, une tenue magnifique, une musique élégante et des mouvements avec goût et créativité !”, a écrit un utilisateur.

Dans les années 1950, le groupe a commencé à voyager dans les pays occidentaux. Le 22 septembre 1951, un événement similaire de danseurs russes a été organisé à l’Académie musicale de Stockholm en Suède. En l’occurrence, ces interprètes ont régné sur la scène avec cette forme de danse magique.

