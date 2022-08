Des danseurs de Moment Notting Hill s’écrasent sur le trottoir après avoir twerké sur le toit d’un abribus

C’est le moment soudain où un abribus s’effondre sous un groupe de danseurs de Notting Hill qui twerk sur le toit.

On peut voir des fêtards sourire et danser au sommet de l’abri alors que le festival de musique, de nourriture et de couleur revient pour la première fois en trois ans.

On peut voir une femme danser au sommet de l’abribus avant qu’il ne s’effondre Crédit : Instagram

D’autres ont marché dessous alors que le toit cédait Crédit : Instagram

La foule s’est précipitée pour aider Crédit : Instagram

Les images montrent environ sept carnavaliers profitant au maximum de l’amusement en saluant la foule en liesse ci-dessous.

D’autres se tiennent près de l’arrêt de bus, avec un homme marchant directement en dessous pendant que les familles et les amis dansent sur la musique dans la rue.

Mais en un instant soudain, le toit de l’abri s’effondre, envoyant les danseurs s’effondrer au sol et écrasant presque ceux en dessous d’eux.

On peut voir des spectateurs se précipiter pour aider, tandis que la foule halète sous le choc.

Ceux qui regardaient les images en ligne n’ont pas tardé à commenter, le clip suscitant des réactions mitigées.

Une personne a dit : “J’espère que la fille en bleu va bien.”

Un autre a dit: “J’espère que personne n’est blessé mais c’est tellement drôle!”

Quelqu’un d’autre a écrit: “Ce n’est pas correct. Allez-y et amusez-vous par tous les moyens, mais quel est le besoin de se tenir sur un abribus et de l’endommager.

“Ils devraient être faits pour couvrir les réparations.”

Un quatrième a ajouté: “Les hooligans du football sont bien BIEN pires !!! C’est méchant mais il n’y a qu’eux qui ont été blessés!”

La police du Met a déclaré que deux personnes avaient été légèrement blessées lors de l’effondrement de l’abri.

La force a tweeté: “Nous sommes au courant d’une vidéo montrant un abribus en train de s’effondrer dans la région de Ladbroke Grove. Les agents ont répondu.

“Deux personnes ont été légèrement blessées. Elles n’ont pas eu besoin de soins supplémentaires.”

Cela survient après que le carnaval a été supprimé pour la deuxième année consécutive l’année dernière en raison de la pandémie de Covid.

La fête était de retour en force ce week-end, avec environ 1 million de personnes qui auraient rempli les rues de couleurs et de musique.

Les flics disent que deux personnes ont été légèrement blessées dans l’effondrement Crédit : Instagram

L’incident vu sous un autre angle

Les artistes sont revenus au carnaval de Notting Hill après la pandémie Crédit : EPA

Les enfants se préparent devant un panneau Justice pour Grenfell 1 crédit

Des fêtards colorés ont participé à des défilés aujourd’hui Crédit : Reuters

Les gens sont venus en force pour profiter du soleil dans des tenues brillantes Crédit : Reuters

Les fêtards montent sur un toit pour danser Crédit : LNP

Les fêtards profitent du carnaval de Notting Hill pour la première fois en trois ans Crédit : Simon Jones

Environ 1 million de personnes assisteront à la plus grande fête de rue d’Europe Crédit : LNP

Les gens ont commencé à célébrer à 6 heures du matin ce matin Crédit : LNP