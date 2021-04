Une vidéo choquante d’un groupe de danseurs twerk lors de l’événement de lancement officiel d’un nouveau navire HMAS Supply de 2 milliards de dollars de la Marine le 10 avril a reçu une énorme réaction sur les réseaux sociaux après sa diffusion virale en ligne. L’événement officiel a été suivi par des hauts fonctionnaires de la marine, dont le chef Michael Joseph Noonan, le gouverneur général David Hurley, le chef des forces de défense Angus Campbell et des députés fédéraux de la base navale de Garden Island à Woolloomooloo, Sydney.

Dans la vidéo, un groupe d’étudiants vêtus d’un short noir, d’un haut court rouge et d’un béret peut être vu exécuter la routine de danse controversée devant les hauts responsables de la marine. Regardez le clip d’une routine de danse inhabituelle ici:

Selon Courrier quotidien, la performance a été critiquée par un député libéral et a reçu de vives critiques sur les médias sociaux. Philip Thompson, ancien soldat et député libéral, a déclaré que les normes de l’ADF lors de la mise en service d’un navire «devraient être un peu plus élevées que cela». Il a ajouté que la routine de danse était inappropriée en présence d’invités estimés.

La performance a été qualifiée de «blague», de «nul», «embarrassante» et «irrespectueuse» par les internautes en ligne.

Totalement inapproprié! Qui diable pensait que ce serait OK? – Elaine Carbines AM (@elainecarbines) 13 avril 2021

J’ai l’impression de regarder un sketch comique! Utopie? Sérieusement! C’est tellement embarrassant et embarrassant que je n’ai pas de mots 😶— zadi 🕉 🐀💜 (@Zadicatwoman) 14 avril 2021

Inapproprié à tellement de niveaux que je ne sais même pas par où commencer. – Rachel Greaves (@beyondbeeton) 11 avril 2021

Je pensais honnêtement que c’était une blague… 😣— AllyA (@ amajdandzic1) 11 avril 2021

J’essaye de penser à quelque chose à dire, mais aucun mot ne vient 🙄😳— Susan Papazian (@susan_papazian) 11 avril 2021

Il a généré une poignée de mèmes et a également reçu des commentaires hilarants.

Je n’ai jamais été aussi excitée de défendre mon pays. – Tucker Boner (@ staunch85) 11 avril 2021

Josh Butler, rédacteur politique pour Le nouveau quotidien a tweeté la déclaration du porte-parole de la Défense sur Twitter. Il a écrit après avoir contacté la marine dimanche au sujet de l’événement et ils ont répondu en disant que le spectacle avait eu lieu «avant l’arrivée de Son Excellence le gouverneur général, chef de la marine et commandant de la flotte australienne».

Selon la déclaration, la danse visait à «s’engager avec la communauté locale de Woolloomooloo et à construire des relations positives» et a précédé la partie formelle de la cérémonie. Il disait que «HMAS Supply et la Royal Australian Navy se sont engagés à travailler avec les Australiens de tous horizons pour soutenir activement les organisations caritatives et les groupes communautaires locaux.»

