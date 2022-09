Des cyclistes tombent comme des dominos après avoir percuté une moto bloquée

Les compétitions de cyclisme sont généralement amusantes à regarder car elles procurent beaucoup d’adrénaline. La plupart des courses ont un modèle sur la façon dont les cyclistes roulent. Afin d’économiser de l’énergie pour se pousser à la fin, les cyclistes roulent en groupe avec un espace considérable entre eux. Ceci est fait pour qu’ils ne perdent pas leur énergie rapidement ou ne s’écrasent pas les uns contre les autres. Cependant, si un obstacle se présente soudainement à eux, cela peut entraîner un grave accident. Une vidéo montrant un accident similaire a fait surface en ligne où un motard arrive soudainement au milieu de la piste lors d’une course cycliste.

Impossible de se garer là monsieur 💀 pic.twitter.com/a63JWa8WGE — Vidéos vicieuses (@ViciousVideos) 4 septembre 2022

La vidéo virale montre un motard assis sur son deux-roues au milieu de la piste alors que plusieurs cyclistes le dépassent des deux côtés. Alors que la première moitié du groupe de cyclistes parvient à esquiver le motard et continue la course, l’autre moitié du groupe bascule sur la piste. L’un des concurrents percute la moto par manque de place, entraînant l’accident des autres derrière lui. L’élan dû à la vitesse élevée conduit également à l’endommagement de leurs cycles. On peut également voir l’un des pneus du vélo rouler sur le côté gauche du cadre.

Le deuxième point de vue de l’accident, de face, montre l’intensité avec laquelle les cyclistes sont tombés. La légende de la vidéo virale disait : « Vous ne pouvez pas vous garer là-bas, monsieur. Il a été partagé sur la plateforme de microblogging hier (4 septembre) et a amassé près de 28 000 vues et 946 likes jusqu’à présent.

Ne jugez pas ce que vous ne savez pas :https://t.co/moGeM3dtWz — 🇫🇷̮Jean Seti1er (@seti1er) 4 septembre 2022

Un utilisateur, dans la section des commentaires du tweet, a partagé une capture d’écran d’un article de presse expliquant l’accident. L’article a révélé que le vélo de course avait des problèmes avec l’embrayage, ce qui a obligé le motard à s’arrêter au début de la course. L’incident se serait produit lors de la neuvième édition annuelle du Red Hook Crit à Brooklyn.

